Певица Эшли Симпсон беременна: звезда в третий раз станет мамой

Американская певица обнародовала свою беременность от мужа актера Эвана Росса. Эшли Симпсон поделилась с поклонниками радостной новостью, опубликовав в сети фото с положительным результатом теста. Будущий ребенок станет третьим для звезды.

Младшая сестра знаменитой певицы Джессики Симпсон Эшли в третий раз беременна. В личном инстаграм-профиле исполнительница поделилась фотографией с супругом Эваном Россом, на которой супруги держат тест на беременность с положительным результатом.

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"Мы ждем ребенка и рады поделиться этим со всеми", – прокомментировала Эшли Симпсон. Будущая малышка станет третьим ребенком для певицы и вторым общим потомком для пары. Сейчас звездные супруги воспитывают 4-летнюю дочь Джаггер и 11-летнего сына Бронкса от первого брака Эшли с музыкантом Питом Вентцом.

Напомним, что пара поженилась в 2014 году после 13 месяцев отношений. Этот брак стал первым для Эвана Росса.