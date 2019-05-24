Певица Камалия дала советы Насте Каменских относительно счастливого брака

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Свадьба Насти Каменских и Потапа: Камалия дала советы молодоженам
Свадьба Насти Каменских и Потапа: Камалия дала советы молодоженам / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая является счастливой женой миллиардера Мохаммада Захура, была приглашенной гостьей на звездной свадьбе Потапа и Насти Каменских. После торжественной церемонии звезда решила публично дать советы молодоженам относительно брака.

Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram. По словам Камалии, все друзья Насти и Потапа знали о свадьбе, однако выполняли просьбу влюбленных, не разглашая этого журналистам. Кроме этого, 18 мая рэпер отгулял мальчишник, запретив всем публиковать любые кадры с него.

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"Вчера поженились наши друзья Алексей и Анастасия (Потап и Настя). Хотя все об этом знали, но нам было сказано не разглашать эту известную тайну, и мы подчинялись", – призналась она, добавив фото молодоженов.

Камалия не удержалась и дала напутствие новоиспеченным супругам, как сохранить свои чувства на протяжении всех лет и как мотивировать друг друга на новые достижения. Артистка призналась, что она возвышает своего мужчину на пьедестал, поэтому у них есть семейная гармония, которая не угасает уже на протяжении 16 лет.

Самое время подумать и о сохранении трепетных отношений в семье. Хотелось бы дать им советы на правах уже опытной жены. Насте нужно преподнести Потапа мысленно на пьедестал – только он должен быть идеалом, а Потап должен в своих мыслях представить Настю на таком же пьедестале. И все годы поднимать друг друга, любить и молиться друг перед другом. Это лучшая тактика сохранения отношений на годы,
– рассказала Камалия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Что известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских

В день церемонии, 23 мая, Потап и Настя Каменских официально объявили, что женятся. Пара сделала это с помощью клипа, где предстали в образах молодоженов. При этом Потап признался в любви певице и пообещал, что у них "будут красивые дети". Песня "Константа" стала своеобразным ответом на трек NK "Обещаю".

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Свадебная церемония прошла за Киевом в ресторане Fabius. Клятвами пара обменялась возле арки, установленной неподалеку от леса. Для свадебной церемонии Настя Каменских выбрала приталенное платье из коллекции Luxury Bridal Store. В то же время Потап красовался в светлом костюме.

Среди приглашенных гостей был едва ли не весь украинский шоу-бизнес. В частности, Тина Кароль, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Дмитрий Ступка с женой Полиной, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, "Позитив" с женой, Камалия и миллиардер Мохаммад Захур.

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Потап Настя Каменских
Источник: LifeStyle 24
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