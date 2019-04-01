Певица Камалия публично поддержала одного из кандидатов в президенты: детали

Хотя ЦИК еще окончательно не обнародовала результаты первого тура президентских выборов, Владимир Зеленский уже начинает принимать поздравления. Среди сторонников кандидата – известная певица Камалия.

На своей странице в Instagram звезда разместила большое сообщение, в котором поддержала Владимира Зеленского в политических выборах. Однако Камалия заявила, что пока поддержка избирателей более чем в 30% – это не окончательная победа. Поэтому артистка призвала всех отложить празднование на 21 апреля.

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Победа в первом раунде – это просто победа в битве. Война еще не закончена. Все те, кто поддержал Владимира Зеленского, не должны праздновать сейчас, лучше оставьте это на 21 апреля,

– отметила Камалия.

Кроме этого, певица заявила, что вскоре ее фаворита на пост президента будут засыпать обвинениями и пытаться убедить избирателей не отдавать свой голос за Владимира Зеленского. Камалия убеждена: Петр Порошенко использует для этого весь свой опыт в политических играх.

"Настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против 3-месячного политического новичка. Это будет включать в себя заключение соглашений с кандидатами в президенты, которые проиграли в этом туре, подкуп голосов, подрыв доверия к Зеленскому, его вероятная связь с Коломойским, или наличие российских компаний, или наличие активов за пределами страны и т.д. Игра по обвинению начнется сейчас, чтобы отговорить людей голосовать за Зеленского ", – заявила Камалия.

Согласно данным ЦИК, которая уже обработала более 86,22% голосов, Владимира Зеленского поддержали 30,32% избирателей, а Петра Порошенко – 16,02%. Вероятно, Камалия следит за этими данными и подсчитала: "более 50% проголосовали за других кандидатов, если Зеленский получит хотя бы половину из этих голосов в следующем туре", он возглавит страну. В конце агитационного сообщения певица объяснила, что обращалась к сторонникам Владимира Зеленский не будет реагировать на критику хейтеров.

Если кто-то имеет другое мнение и хочет проголосовать за другого кандидата – это его конституционное право, и я не имею права критиковать, оскорблять или подрывать его, и наоборот... В любом случае, не ждите моих ответов на троллинг,

– добавила Камалия.