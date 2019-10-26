Певица Келли Осборн подчеркнула бюст в костюме клоуна на вечеринке Пэрис Хилтон: фото

19 Читати новину українською
Келли Осборн
Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne

Известная британская певица и актриса Келли Осборн, которая является дочерью эпатажного рок-музыканта Оззи Осборна, посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.

Как дочь знаменитого рок-музыканта, она не боится экспериментировать со своим внешним видом. Для вечеринки в честь Хеллоуина в Беверли-Хиллз Келли Осборн подготовила костюм клоуна.

Читайте также: Влюбленные Ким Кардашян и Канье Уэст прогулялись вместе в Нью-Йорке: фото

Певица сделала жуткий макияж с акцентами на черные губы и smoky eyes в темных цветах. Образ звезды был похож на сочетание Харли Квинн из-за прически и клоуна из фильма ужасов "Оно".

"Я хорошо развлеклась на хеллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон. А что вы думаете о моем костюме?" – поинтересовалась у поклонников Келли.

Для празднования Осборн надела кружевной бюстгальтер, который выглядел довольно откровенно. Звезда сочетала его с широкими черными брюками, клетчатым жакетом и туфлями-лодочками на каблуках.

Келлі Осборн
Келли Осборн и Дениэл Нгуен / Instagram / @mrdanielnguyen

Келлі Осборн
Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne

Келлі Осборн
Келли Осборн на хеллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон / Instagram / @kellyosbourne

Келлі Осборн
Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne

blog_ava
В самолета отказал двигатель в небе над Днепром
сегодня
638
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Пэрис Хилтон Хэллоуин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
сегодня 20:49 Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
Надія Біленко 146
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
261
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
361
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
25 октября 20:29 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 282
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук