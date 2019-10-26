Певица Келли Осборн подчеркнула бюст в костюме клоуна на вечеринке Пэрис Хилтон: фото

Известная британская певица и актриса Келли Осборн, которая является дочерью эпатажного рок-музыканта Оззи Осборна, посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.

Как дочь знаменитого рок-музыканта, она не боится экспериментировать со своим внешним видом. Для вечеринки в честь Хеллоуина в Беверли-Хиллз Келли Осборн подготовила костюм клоуна.

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Певица сделала жуткий макияж с акцентами на черные губы и smoky eyes в темных цветах. Образ звезды был похож на сочетание Харли Квинн из-за прически и клоуна из фильма ужасов "Оно".

"Я хорошо развлеклась на хеллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон. А что вы думаете о моем костюме?" – поинтересовалась у поклонников Келли.

Для празднования Осборн надела кружевной бюстгальтер, который выглядел довольно откровенно. Звезда сочетала его с широкими черными брюками, клетчатым жакетом и туфлями-лодочками на каблуках.



Келли Осборн и Дениэл Нгуен / Instagram / @mrdanielnguyen



Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne



Келли Осборн на хеллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон / Instagram / @kellyosbourne



Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne