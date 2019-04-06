Певица Lama дебютировала в украинском кино: эффектные фото

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Солистка группы Lama Наталья Дзенькив
Солистка группы Lama Наталья Дзенькив / Instagram / @natalia.dzenkiv

Популярная певица Наталья Дзенькив, которая является неизменной вокалисткой группы Lama, решила воплотить свою детскую мечту. Звезда снялась в рождественском кино "Только чудо", премьера которого запланирована на конец 2019 года.

Как призналась Наталья Дзенькив в эксклюзивном интервью LifeStyle 24 это дебютная ее роль. Сами съемки недавно завершились, а сейчас идет монтаж фильма "Только чудо".

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Вокалистка группы Lama откровенно призналась, что участие в киноленте была для нее волнующим, поэтому этот опыт она точно запомнить надолго. В рождественско-новогоднем фильме "Только чудо" Наталья Дзенькив перевоплотилась в снежную королеву и примерила эффектный костюм.

Это была очень удачная для меня роль, я с детства мечтала быть снежной королевой. Такая мечтательница была, да и сейчас такой же осталась (смеется). С детства очень любила сказки, на бумаге воссоздавала эти образы. Поэтому эта роль была для меня очень родной. Как-то вообще все очень быстро отснялось. И впечатление остались просто фантастические. Это для меня был важный шаг, потому что в кино я раньше никогда не снималась. И даже волновалась перед тем,
– рассказала вокалистка группы Lama.

Кроме этого, зрители смогут услышать в фильме творчество группы Lama. В частности, песня "Привіт, привіт" стала саундтреком к киноленте.

Наша композиция "Привіт, привіт" станет саундтреком к этому фильму. Песня и по тексту, и по мелодии очень подходит к нему,
– добавила Наталья Дзенькив.

Что известно о фильме "Только чудо"

Экранизировать незаурядную рождественскую историю взялась режиссер и сценарист Елена Каретник. События фильма происходят накануне Дня святого Николая, когда все поселения охватывает мерзлота. Юноша Северин и его сестра Аника ради спасения своего больного отца должны преодолеть множество испытаний. Именно эти герои попадают в водоворот приключений, в результате которых находят не только верных друзей, но и любимых.

Для создания кино в Карпатах построили небольшое поселение, где и были отсняты большинство кадров. А чтобы картинка выглядела убедительнее, съемки продолжались под открытым небом.

В фильме снялись более 200 актеров, в частности, Георгий Ярмоленко, Мария Тараненко. Анжелика Савченко, Евгений Нищук, Мария Герасименко, Вячеслав Хостикоев, София Санина и Наталья Дзенькив. В прокат кинолента выйдет 19 декабря 2019 года. Кроме этого, планируется создать англоязычный дубляж фильма и представить его в США, Канаде и странах Европы.

Рождественский фильм "Только чудо": смотрите видеотрейлер

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Кино
Источник: LifeStyle 24
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