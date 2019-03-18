Певица Леди Гага сумела установить новый рекорд в Instagram: детали

Видимо, после съемок в романтической киноленте "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гага находится на пике своей популярности. Поэтому с легкостью установила новый рекорд в социальной сети Instagram.

Оскароносная актриса, успешная певица, модель и блогер – кажется, Леди Гага может покорить любые вершины в мире шоу-бизнеса. На днях она получила еще одну своеобразную победу – сообщение звезды собрало рекордные 1 миллиард просмотров и почти 700 тысяч лайков.

Читайте также: Леди Гага пришла на светское мероприятие с близким другом: фото

Несколькосекундное видео Леди Гага опубликовала на День влюбленных, 14 февраля. Перед своими поклонниками певица похвасталась сделанной татуировкой в форме музыкальных нот. В рисунке звезда зашифровала сценическое имя Gaga, изобразив ноты соль-ля-соль-ля.

Леди Гага призналась, что у татуировки была небольшая ошибка. Из-за большого количества выпитой текилы мастер набил вместо 5 линий только 4, после чего он исправил это. Однако конфуз никак не повлиял на популярность ролика: за месяц его посмотрели более миллиарда пользователей сети. В то же время поклонники Леди Гаги призвали на фан-страницах поддержать ее и повысить установленные показатели до 2 миллиардов.

Стоит отметить, что это не единственная татуировка, которой может похвастаться Леди Гага. В честь триумфа в фильме "Звезда родилась" певица сделала на спине рисунок розы, которую окружает надпись "La Vie en Rose". В переводе с французского фраза означает "Жизнь в розовом цвете" – именно так называется песня легендарной Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги выполнила при встрече с Брэдли Купером.