Певица Леона Льюис надела платье, как у Тины Кароль: фото

Многие знаменитости обращаются за услугами стилистов, которые подбирают для них наряды на каждое светское событие. Однако даже с помощниками звезды не застрахованы от плагиата. На днях британская певица Леона Льюис надела такое же платье, как у Тины Кароль.

Леона Льюис похвасталась новым образом на официальном инстаграм-странице. По словам певицы, в роскошном фиолетовом наряде от бренда Mugler она встретила Новый год. Элитная марка одежды очень популярна среди знаменитостей, поэтому Леона Льюис чувствовала себя уверенно в приталенном платье из пайеток.

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"Желаю всем достатка, любви и всех благ в 2020 году. Мне посчастливилось поздравлять всех с моим мужем в рамках вечеринки The Mayfair Supper Club. Все, что я могу сказать, это только слова восторга, что такое шоу провели в первый день 2020 года", – поделилась Леона Льюис в сети.

И пока сторонники британской артистки засыпали ее комплиментами, украинцы узнали образ Леоны Льюис. Все потому, что в такой же брендовой платья красовалась поп-дива Тина Кароль. Звезда выбрала роскошный look специально для дуэтного выступления с Даном Баланом на церемонии M1 Music Awards, что прошла в Киеве в конце ноября 2019 года.