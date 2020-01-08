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Певица Леона Льюис надела платье, как у Тины Кароль: фото

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Леона Льюис повторила образ Тины Кароль / Instagram / @_fantina

Многие знаменитости обращаются за услугами стилистов, которые подбирают для них наряды на каждое светское событие. Однако даже с помощниками звезды не застрахованы от плагиата. На днях британская певица Леона Льюис надела такое же платье, как у Тины Кароль.

Леона Льюис похвасталась новым образом на официальном инстаграм-странице. По словам певицы, в роскошном фиолетовом наряде от бренда Mugler она встретила Новый год. Элитная марка одежды очень популярна среди знаменитостей, поэтому Леона Льюис чувствовала себя уверенно в приталенном платье из пайеток.

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"Желаю всем достатка, любви и всех благ в 2020 году. Мне посчастливилось поздравлять всех с моим мужем в рамках вечеринки The Mayfair Supper Club. Все, что я могу сказать, это только слова восторга, что такое шоу провели в первый день 2020 года", – поделилась Леона Льюис в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leona Lewis (@leonalewis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leona Lewis (@leonalewis)

И пока сторонники британской артистки засыпали ее комплиментами, украинцы узнали образ Леоны Льюис. Все потому, что в такой же брендовой платья красовалась поп-дива Тина Кароль. Звезда выбрала роскошный look специально для дуэтного выступления с Даном Баланом на церемонии M1 Music Awards, что прошла в Киеве в конце ноября 2019 года.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода
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