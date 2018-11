Певица LP приедет в Украину с грандиозным концертом: детали выступления

Знаменитая певица LP, менее известная как Лаура Перголицци, в очередной раз приедет в Украину с грандиозным турне. Артистка запланировала выступления в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Популярная артистка привезет в Украину новую концертную программу. Немало песен талантливая LP представит из альбома "Heart To Mouth", премьера которого запланирована на 7 декабря 2018 года.

Известно, что грандиозное выступление артистки прогремит в киевском Дворце спорта 14 апреля. Вероятно, кроме новых хитов, фанаты LP смогут послушать песни, которые она записала совместно с Милен Фармер и экс-лидером The Smiths Моррисси. Продажа билетов на грандиозный концерт стартует в четверг, 22 ноября.

Почему стоит посетить концерт LP?

Американская певица LP стала популярной после выхода треков "Lost on You" и "Other People". Эти хиты взбудоражили престижные чарты и покорили весь мир. На песни LP сделали немало каверов, покоривших меломанов. Кроме этого в творческом наследии знаменитой американки – 4 студийных альбома, каждый из которых получил успех.

Смотрите клип LP на песню "Other people" (видео):

Прежде чем о LP заговорили как о сольной певице, Лаура Перголицци писала хиты для Рианны, Риты Оры, группы Backstreet Boys, Кристины Агилеры и других известных артистов. Однако впоследствии звезда все же решила выйти из тени своих коллег и представить творчество в собственном, оригинальном исполнении. Нетипичный тембр голоса сразу же заполонил все радиостанции и влюбил в себя миллионы меломанов.

Впервые LP побывала в Украине в 2010 году. Впоследствии артистка еще несколько раз давала концерты в Киеве. Каждый раз выступления певицы отмечались популярностью, а билеты на мероприятие раскупали с впечатляющей скоростью.