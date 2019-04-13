Певица MamaRika посветила бельем в свадебном платье: фото

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MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, заинтриговала поклонников в социальных сетях фотографиями в свадебном платье.

Как известно, MamaRika обручилась еще в январе 2018 года. Избранником певицы стал актер и юморист Сергей Середа, однако со времени помолвки звездной пары о свадьбе ничего слышно не было. Новые неожиданные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях певица позирует в свадебном платье с букетом цветов, а в подписи загадочно добавила: "Неужели это таки произошло?".

Добавим, что пока официальной информации о том, что свадебная церемония состоялась не было.

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

На коротком ролике, который MamaRika также показала поклонникам, певица показывает нижнее белье под белоснежным платьем.

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Кто такая MamaRika?Украинская певица, которая в 19 лет дебютировала на проекте "Фабрика звезд-3". До этого звезда победила на "Американском шансе". Уже в 2010 году поклонники слушали ее песни с псевдонимом Эрика, который впоследствии она сменила на MamaRika. За время вокальной карьеры Анастасия Кочетова выпустила два студийных альбома – "Папарацци" (2012) и "КАЧ" (2017). Что касается личной жизни, то в 2018 году артистка обручилась с юмористом Сергеем Середой.

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Теги: Звездные свадьбы Музыка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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