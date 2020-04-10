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Певица MamaRika позирует топлес: эротическое фото

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MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Известная украинская исполнительница MamaRika поразила поклонников откровенным фото. Знаменитость позирует топлес в таиландском отеле вместе со своим мужем Сергеем Середой.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и Сергей до закрытия границ успели сыграть сказочную свадьбу в Таиланде. Они не хотели традиционную украинскую свадьбу и устроили праздник своей мечты. Влюбленные наслаждаются новым статусом супругов и делятся с поклонниками незабываемыми моментами.

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На личной странице MamaRika в инстаграме появилось пикантное фото, где она позирует вместе с избранником. Пара изображена на кровати в стильном номере одной из таиландских гостиниц. Из окна видно пальмы, которые передают атмосферу райского места.

Но главный акцент фото сделан именно на образах артистки и ее возлюбленного. Они страстно обнимают друг друга. MamaRika позирует топлес в сексуальной позе, сидя на муже. На ней видим только трусики и татуировку на ягодице. Волосы певицы спадают назад, что делает образ еще более привлекательным.


Певица MamaRika позирует топлес верхом на муже / Instagram / @mamarika_official

Что известного об отношениях MamaRika и Сергея Середы?

Романтические отношения певицы MamaRika и ведущего и юмориста Сергея Середы начались в 2015 году. Уже в 2018 году Сергей сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "Да". Они хоть и были помолвлены, но жениться не спешили. Артистка призналась, что не хочет традиционную украинскую свадьбу, однако детали церемонии, о которой мечтает, не разглашали.

В середине марта этого года стало известно, что Анастасия и Сергей обменялись клятвами на необитаемом острове Панган в Таиланде. Среди очевидцев праздника были только человек, который провел церемонию, и фотограф. Певица объяснила, что они хотели убежать от всех, чтобы ничто вокруг не отвлекало и они принадлежали только друг другу.


Свадьба MamaRika и Сергея Середы в Таиланде / Instagram / @mamarika_official

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle
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