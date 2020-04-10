Певица MamaRika рассказала о кризисе в отношениях накануне свадьбы: пара чуть не разошлась

Популярная украинская певица MamaRika тайно сочеталась браком со своим избранником юмористом Сергеем Середой после пяти лет отношений. Однако пара была за шаг до разрыва и только после официального брака решилась рассказать про кризисный период в своей семейной жизни.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и Сергей Середа дали брачные обеты на необитаемом острове Таиланда, сыграв романтическую свадьбу для двоих. Однако отношения пары, за которыми наблюдал весь украинский шоу-бизнес, оказались не такими уж и безоблачными. Для программы "Жизнь известных людей" молодые супруги признались, что после длительных ссор хотели порвать друг с другом.

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Около полутора лет назад в их отношениях наступил кризис. Из-за потери взаимопонимания они некоторое время жили в разных комнатах под общей крышей. MamaRika уверяет, что причиной трудностей стало именно ее поведение.

Нас начало расшатывать кого куда. Здесь я больше начала отрываться от земли. Меня крыло. Я устраивала скандалы. Меня все не устраивало,

– призналась певица.

На удивление, гармонию между влюбленными возобновила совместная медитация и откровенные диалоги о пережитых обидах, которые позволили им понять истинную ценность чувств: "Мы практиковали. Медитировали, пробовали говорить, прорабатывали обиды друг к другу. Поднимали глубоко все вопросы, почему так. Просто поговорили".

Именно после такого кризисного периода они начали подготовку к запланированной свадьбе, которую пара представляла одинаково: на берегу океана без тысячи приглашенных гостей. "Мы всю жизнь делаем что-то для всех, а здесь хотели хоть раз в жизни побыть эгоистами и насладиться друг другом", – пояснила MamaRika. Теперь звездная супружеская пара переехала в дом и даже завела собаку Рокки и мечтает о пополнении в семье.