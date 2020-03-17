Певица MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде: первые фото с церемонии

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) таки вышла замуж. Клятвами с избранником – юмористом и телеведущим Сергеем Середой – она обменялась на необитаемом острове Таиланда.

В комментарии ТСН MamaRika объяснила, что хотела устроить закрытый праздник только для двоих. Сергей Середа поддержал любимую и обменялся с ней клятвами на необитаемом острове Панган, который относится к Таиланду. Среди присутствующих на празднике были только – человек, который провел церемонию, и фотограф.

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"Мы решили скрыться от всех и убежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – пояснила MamaRika.



Свадьба MamaRika и Сергея Середы / ТСН



Певица Анастасия Кочетова вышла замуж / ТСН

К арке с тропическими растениями и цветами невеста вышла в роскошном кружевном платье от итальянского бренда Tina Valerdi. Наряд MamaRika в трендовом стиле бохо, гармонично смотрелся на фоне экзотических пейзажей. В то же время Сергей Середа предстал на свадебных фото в льняном костюме, который состоял из брюк и жилетки. Новобрачные обменялись клятвами босиком на берегу Сиамского залива.

"Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию. После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который подарил нам Бог", – добавила артистка.



Свадебные фото MamaRika / ТСН

Уже после торжественной части певица MamaRika сменила наряд на белоснежное миниплатье. С Сергеем Середой она приняла участие в колоритной фотосессии. Кроме этого, новоиспеченные супруги показали и довольно пикантные кадры, сделанные в гостиничном номере.



MamaRika та Сергей Середа поженились / ТСН ​

На острове MamaRika сняла и чувственный клип, в котором призналась Сергею Середе в любви. Трек Maemo уже покоряет сеть.

Смотрите клип MamaRika к песне Maemo: видео