24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Певица MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде: первые фото с церемонии

- Читати новину українською

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) таки вышла замуж. Клятвами с избранником – юмористом и телеведущим Сергеем Середой – она обменялась на необитаемом острове Таиланда.

В комментарии ТСН MamaRika объяснила, что хотела устроить закрытый праздник только для двоих. Сергей Середа поддержал любимую и обменялся с ней клятвами на необитаемом острове Панган, который относится к Таиланду. Среди присутствующих на празднике были только –  человек, который провел церемонию, и фотограф.

Смотрите также: Свадьба Никиты Добрынина и Даши Цветочной: все, что известно о празднике звезд "Холостяка 9"

"Мы решили скрыться от всех и убежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – пояснила MamaRika.


Свадьба MamaRika и Сергея Середы / ТСН 


Певица Анастасия Кочетова вышла замуж / ТСН

К арке с тропическими растениями и цветами невеста вышла в роскошном кружевном платье от итальянского бренда Tina Valerdi. Наряд MamaRika в трендовом стиле бохо, гармонично смотрелся на фоне экзотических пейзажей. В то же время Сергей Середа предстал на свадебных фото в льняном костюме, который состоял из брюк и жилетки. Новобрачные обменялись клятвами босиком на берегу Сиамского залива.

"Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию. После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который подарил нам Бог", – добавила артистка.


Свадебные фото MamaRika / ТСН 

Уже после торжественной части певица MamaRika сменила наряд на белоснежное миниплатье. С Сергеем Середой она приняла участие в колоритной фотосессии. Кроме этого, новоиспеченные супруги показали и довольно пикантные кадры, сделанные в гостиничном номере. 

 


MamaRika та Сергей Середа поженились / ТСН  ​

На острове MamaRika сняла и чувственный клип, в котором призналась Сергею Середе в любви. Трек Maemo уже покоряет сеть. 

Смотрите клип MamaRika к песне Maemo: видео 

 

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Таиланд Звездные свадьбы LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:14 День святого Патрика 2020: традиции, символы и интересные факты про праздник
Олена Булан
16 марта 18:22 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
16 марта 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук