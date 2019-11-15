Певица MARUV представила новый горячий клип: в видео появился партнер по "Танцам со звездами"

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MARUV в новом клипе / Instagram /@maruvofficial

Украинская гастролерша MARUV сегодня, 15 ноября, презентовала клип на песню "Do not Stop". Он войдет в миниальбом "Hellcat Story". Характерный для певицы латекс и настоящий огонь соединились в новой видеоработе.

Украинская певица MARUV, активно гастролирует и получает награды в России, все чаще удовлетворяет своих поклонников по всему миру новыми видеоработами. Клип на песню "Do not Stop" соединил в себе все таланты исполнительницы: вокал и эротические танцевальные постановки.

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Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина, которая постоянно сотрудничает с MARUV. Видео снимали ночью на пляже у горящего костра. Парни и девушки танцевали в черных кожаных куртках вместе с певицей. Среди танцовщиков снимался также партнер исполнительницы в проекте "Танцы со звездами" Jay.

MARUV – "Do not Stop": премьера клипа

"Do not Stop" – это вторая песня из альбома "Hellcat Story", в который войдут четыре работы. Премьера предыдущего трека "To Be Mine" состоялась 8 ноября. По словам самой звезды, поклонникам стоит ждать новый альбом уже 29 ноября. Все песни записаны на английском языке, но в некоторых синглах будут "вставки" на португальском, русском и украинском языках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Российские гастролеры MARUV
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