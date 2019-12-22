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Певица MARUV призналась, что готова стать матерью

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MARUV / Instagram / @maruvofficial

Певица и скандальная победительница национального отбора на Евровидение-2019 в Украине Анна Корсун, которая более известна как MARUV, заговорила о своей личной жизни и желании стать матерью в будущем.

MARUV в интервью с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" призналась, что пока не планирует рожать первенца, но и не будет откладывать материнство на долгое время.

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Певица шутит, что сейчас она сама еще ребенок и хочет немного повзрослеть перед тем, как стать матерью.

Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу приобрести почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься немного взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время – нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие,
– сказала Анна Корсун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

Также певица вспомнила, что познакомилась со своим мужем Александром в стриптиз-клубе в Харькове, где она пела. По ее словам, первое время Анна Корсун больше проявляла инициативу познакомиться, а не ее будущий муж.

"Где-то год мы общались. И было так, что я сама ему звонила и приглашала выпить кофе, а он говорил: "Да нет, я очень занят". Но я мадам настойчивость", – рассказала MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы MARUV
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