Певица Надежда Дорофеева кардинально сменила имидж: фотофакт

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Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva Перевірено

Украинская певица Надежда Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло", решила кардинально изменить свой имидж. Звезда показала в своем блоге новые фото, которые потрясли сеть.

Надежда Дорофеева продолжает экспериментировать со стилем. Ранее звезда не отказывалась от довольно провокационных образов. Теперь же артистка сделала довольно короткую стрижку.

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Соответствующие фото знаменитость продемонстрировала в своем блоге в Instagram. Перед камерой Надежда Дорофеева позировала со стильным каре и темными волосами. Черный наряд и украшения дополнили ее дерзкий образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Стоит отметить, что фотографии Надежда Дорофеева сделала на съемочной площадке. Артистка вместе с коллегой по группе "Время и Стекло" Алексеем Завгородним работали над созданием нового клипа "Песня про лицо".

"Вот вам сообщение про лицо. Снимаем клип", – написала Надежда Дорофеева.

К слову, трек "Песня про лицо" вышел 9 ноября и сразу создал резонанс в сети. Поклонники группы "Время и Стекло" назвали песню провальной и бессмысленной, а некоторые хейтеры заявили, что это их "самое большое разочарование".

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Надя Дорофеева
Источник: 24 Канал
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