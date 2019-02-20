Певица Наталья Валевская решилась на операцию, чтобы забеременеть

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Наталье Валевской сделали операцию
Наталье Валевской сделали операцию / Facebook / @Natalia Valevska

Украинская певица Наталья Валевская, которая выступала на Антимайдане в 2013 году в Киеве, рассказала, что в последнее время мечтает стать матерью, но без вмешательства врачей ей это бы не удалось. Следовательно, ей сделали операцию, которая прошла успешно.

Артистка украинской сцены сообщила о своих намерениях стать матерью в Facebook. 37-летняя Наталья неоднократно пыталась забеременеть, поэтому она решилась на операцию, детали которой не разглашает.

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В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни хочу стать матерью. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и ради здоровья нашего будущего малыша,
– поделилась Валевская.

Она добавила, что уже несколько лет обращается к лучшим специалистам, чтобы забеременеть. Своим примером она хочет показать другим парам, которые так же, как Валевская с Владимиром, "много лет ждут чуда", были смелыми и не терять надежду.

 
Впоследствии Наталья опубликовала на своей странице фото из больничной палаты, под которым оставила сообщение, что с ней все в порядке и операция прошла хорошо.
 

Кто такая Наталья Валевская? Украинская певица из Хмельницкого, с детства увлекалась музыкой и участвовала в различных конкурсах и фестивалях. Певица имеет много наград и престижных отличий. В 2013 году она оскандалилась после выступлений на Антимайдане во время событий Революции Достоинства. Наталья Валевская состоит в браке с Владимиром Пригладем.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: LifeStyle 24
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