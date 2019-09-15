Певица Наталка Карпа беременна: уйдет ли артистка в декретный отпуск

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Наталка Карпа беременна первенцем
Наталка Карпа беременна первенцем / Instagram / @natalkakarpa

38-летняя украинская певица Наталка Карпа готовится впервые стать мамой. На днях она подтвердила все подозрения фанатов в сети и рассказала, что ожидает появление первенца. Артистка пока не знает пола своего будущего ребенка, однако не скрывает своего восторга от материнства.

Как Наталка Карпа рассказала в программе "Светская жизнь", пока что она продолжает давать концерты и не отменяет запланированные выступления. Однако в декретный отпуск звезда таки уйдет. По словам Натальи Карпы, она выставила приоритеты и понимает, что материнство для нее гораздо важнее.

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"На самом деле я очень хорошо себя чувствую и могу давать концерты, малышка позволяет. Но в декрет я все же планирую уйти, потому что расставила себе определенную приоритетность и понимаю, что это для меня гораздо важнее. Я доработаю концерты, которые у нас уже запланированы, а потом уйду в декрет", – рассказала Наталья Карпа.

Не обошла будущая мама вопросов о поле ребенка. Как убеждает Наталка Карпа, она с мужем пока не знает, будет ли это девочка или мальчик. Каждый раз во время обследований ребенок поворачивается так, что врачи не могут этого определить.

Пола пока мы не знаем. У нас уже было третье и четвертое УЗИ, на котором мы бы уже должны были знать пол, но наша история такова, что ребенок закладывает ногу на ногу, ручонки забрасывает и качает пуповину,
– рассказала певица.

В то же время Наталка Карпа не скрывает, что ее муж хотел бы иметь сына, которого они назвали бы Эдуардом. А вот, если у супругов родится дочь, имя выбирать будет певица. Она призналась, что уже есть несколько вариантов, однако окончательно еще не определилась.

Смотрите интервью Наталки Карпы в программе "Светская жизнь": видео

Наталка Карпа вышла замуж еще в 2016 году. Избранником певицы стал герой АТО Евгений Терехов. Звезда признавалась, что мечтает стать мамой, поэтому она не скрывает восторга от предстоящего появления первенца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Джексон (@jackson30bat)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Звездные мамы
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