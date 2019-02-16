Певица Ники Минаж удивила сеть совместным видео с бойфрендом

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Певица Ники Минаж удивила сеть совместным видео с бойфрендом
Певица Ники Минаж удивила сеть совместным видео с бойфрендом / Instagram / @nickiminaj

Эпатажная певица Ники Минаж любит делиться с поклонниками довольно пикантными кадрами. Однако последний ролик артистки с бойфрендом Кеннетом Петти сумел смутить подписчиков ее блога.

Согласно видео, 36-летняя Ники Минаж уже задумалась над тем, чтобы стать мамой. На днях зажигательная артистка опубликовала семейное видео, на котором нежно прижимается к своему бойфренду Кеннету Петти. Мужчина, который засыпал рядом с любимой, мило начал гладить ее живот. На это мгновенно отреагировала Ники Минаж.

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"Почему ты гладишь мой живот? Ты хочешь, чтобы там кто-то был?"– спросила певица, намекая на ребенка.

Однако такой вопрос не смутил влюбленного Кеннета, поэтому он заявил, что "обязательно будет". Это вызвало счастливый смех у Ники Минаж

Стоит отметить, что даже в таком милом видео артистка сумела эпатировать. Перед камерами она предстала в цветном платье с глубоким декольте. В обыденном домашнем наряде она засветила пышную грудь и показала ее вблизи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Но не откровенные кадры смутили поклонников американской звезды. Это впервые Ники Минаж заговорила о ребенке и возможной беременности. Поэтому, вероятно, королева r'n'b готова стать мамой.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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