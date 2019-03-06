Певица Оля Цибульская кардинально изменила прическу: первые фото

7 Читати новину українською
Оля Цибульская изменила прическу
Оля Цибульская изменила прическу / Instagram / @cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская неожиданно решила изменить свой имидж. И хотя звезда не решилась стать блондинкой или укоротить себе волосы, однако прическа ее выглядит совсем по-другому.

Оля Цибульская – желанный гость на многих светских мероприятиях. Однако громкие вечеринки заботливая мама обходит, посвящая свое свободное время семье. В то же время артистка не обделяет своих сторонников вниманием и любит общаться с ними в сети.

Читайте также: Олю Цибульскую до слез растрогала история маленькой поклонницы: интересные детали

На днях ей удалось удивить многих подписчиков блога. Перед камерой зажигательная Оля Цибульская предстала с новой прической. Артистка добавила объема волосам и хаотично накрутила его.

С обновленным имиджем Оля Цибульская появилась в Харькове, где устроилась в кресло звездного жюри на конкурсе "Яркие дети Украины".

Оля-экспериментатор. Как вам моя прическа? – спросила у сторонников Оля Цибульская, добавив эффектное фото.

Многие пользователи сети посоветовали певице не прибегать к подобным изменениям. "Оля, лучше длинные волосы", "Неожиданно... Главное, чтобы вам нравилось", "Не идет", "Ужас", – написали пользователи сети под сообщением. А вот остроумная поклонница Оли Цыбульской попросила всех девушек не критиковать вид певицы, ведь многие женщины именно с такой прической встретят 9 марта. В то же время несколько человек попросили певицу вернуться к своему романтическому и нежному образу.

 

blog_ava
Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
сегодня
73931
Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Оля Цибульская Красота
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
сегодня 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
Ірина Буртик 264
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
5 марта 17:30 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 1464
Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
5 марта 17:03 Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
114
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
5 марта 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1300
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
5 марта 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
79
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук