Певица Оля Цибульская кардинально изменила прическу: первые фото

Украинская певица Оля Цибульская неожиданно решила изменить свой имидж. И хотя звезда не решилась стать блондинкой или укоротить себе волосы, однако прическа ее выглядит совсем по-другому.

Оля Цибульская – желанный гость на многих светских мероприятиях. Однако громкие вечеринки заботливая мама обходит, посвящая свое свободное время семье. В то же время артистка не обделяет своих сторонников вниманием и любит общаться с ними в сети.

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На днях ей удалось удивить многих подписчиков блога. Перед камерой зажигательная Оля Цибульская предстала с новой прической. Артистка добавила объема волосам и хаотично накрутила его.

С обновленным имиджем Оля Цибульская появилась в Харькове, где устроилась в кресло звездного жюри на конкурсе "Яркие дети Украины".

Оля-экспериментатор. Как вам моя прическа? – спросила у сторонников Оля Цибульская, добавив эффектное фото.

Многие пользователи сети посоветовали певице не прибегать к подобным изменениям. "Оля, лучше длинные волосы", "Неожиданно... Главное, чтобы вам нравилось", "Не идет", "Ужас", – написали пользователи сети под сообщением. А вот остроумная поклонница Оли Цыбульской попросила всех девушек не критиковать вид певицы, ведь многие женщины именно с такой прической встретят 9 марта. В то же время несколько человек попросили певицу вернуться к своему романтическому и нежному образу.