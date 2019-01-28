Певица Оля Цибульская навестила своего директора после жестокого избиения: фотофакт

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Нападение на директора Оли Цибульской: певица навестила мужчину
Нападение на директора Оли Цибульской: певица навестила мужчину / Instagram / @cybulskaya

На днях Оля Цибульская всколыхнула сеть: звезда эмоционально рассказала, что ее директора Александра жестоко избили посреди дня. Артистка навестила коллегу и рассказала, что мужчина уже готов вернуться к трудовым будням.

На странице в Instagram Оля Цибульская опубликовала совместное фото своей команды. Знаменитость призналась, что навестила Александра после избиения. Вероятно, мужчина чувствует себя значительно лучше, ведь уже частично приступил к работе.

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Покушение на моего директора действительно шокирует. Расследование продолжается. Но мы вместе! Полны сил и оптимизма. Просто сейчас – собрание команды, множество планов и живой и деловой Александр, которого уже невозможно оттянуть от работы и телефонных звонков. Готовимся удивлять вас новыми идеями и музыкой,
– поделилась Оля Цибульская.

К сообщению певица добавила совместное фото, на котором едва видно пострадавшего Александра. Мужчина скрыл свое лицо от камеры, поскольку еще ранее отмечал, что не хочет публичности.

Что случилось с директором Оли Цибульской?

В среду, 23 января, на директора Оли Цибульской напали неизвестные. Инцидент произошел в Борисполе, куда мужчину пригласили на переговоры по поводу выступления певицы на празднике мебельной компании. Однако деловая встреча с первых же секунд превратилась в дерзкое нападение. Просто посреди дня Александра жестоко избили и оставили истекать кровью.

Менеджер Оли Цибульской в комментарии журналистам 24 канала призналась, что у представителя артистки ничего не требовали. Злоумышленники просто убедились, что это именно он, и сразу же начали его бить. Кроме этого, певица убеждает, что ни она, ни Александр не имеют долгов и не связаны со скандальными новостями, которые могли бы стать поводом для дерзкого нападения.

После жестокого избиения директора Оли Цибульской выписали из госпиталя. Правоохранители расследуют дело и устанавливают все детали инцидента.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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