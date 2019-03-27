Певица Оля Цибульская побила собственный рекорд во время свадьбы

Артистка поженила рекордную 630-ю пару и поделилась тайным и эксклюзивным видео из церемонии с журналистами LifeStyle 24.

Певица и телеведущая Оля Цибульская – счастливая обладательница нескольких необычных рекордов. Неутомимая звезда уже провела наибольшее количество музыкальных концертов и самых длинных прямых эфиров, а теперь еще и достигла рекордной цифры объединенных сердец.

Читайте также: Певица Оля Цибульская впервые показала сына: эксклюзивное фото и видео

Молодоженами-счастливчиками стала пара хореографов из Харькова.



Певица Оля Цибульская не только поет, но и проводит свадьбы

Влюбленные решили пожениться экспромтом и сначала совсем не могли поверить, что Цибульская согласится.

Я прилетела в Харьков специально, чтобы женить Мишу с Кристиной. Когда услышала трогательную историю их любви, поняла – рекорд поставлю именно с ними. Безгранично ценю, что такое большое количество пар доверяют мне самый важный день в их жизни – я чувствую эту связь и отвечаю тем же,

– призналась Оля Цибульская.

Смотрите трогательное видео рекордной церемонии:

Читайте также: У Оли Цибульской пытались "украсть" мужа перед Днем святого Валентина