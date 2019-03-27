Певица Оля Цибульская побила собственный рекорд во время свадьбы

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Певица Оля Цибульская побила собственный рекорд во время свадьбы
Певица Оля Цибульская побила собственный рекорд во время свадьбы / фото из личного архива певицы

Артистка поженила рекордную 630-ю пару и поделилась тайным и эксклюзивным видео из церемонии с журналистами LifeStyle 24.

Певица и телеведущая Оля Цибульская – счастливая обладательница нескольких необычных рекордов. Неутомимая звезда уже провела наибольшее количество музыкальных концертов и самых длинных прямых эфиров, а теперь еще и достигла рекордной цифры объединенных сердец.

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Молодоженами-счастливчиками стала пара хореографов из Харькова.

Співачка Оля Цибульська не лише співає, а і проводить весілля
Певица Оля Цибульская не только поет, но и проводит свадьбы

Влюбленные решили пожениться экспромтом и сначала совсем не могли поверить, что Цибульская согласится.

Я прилетела в Харьков специально, чтобы женить Мишу с Кристиной. Когда услышала трогательную историю их любви, поняла рекорд поставлю именно с ними. Безгранично ценю, что такое большое количество пар доверяют мне самый важный день в их жизни – я чувствую эту связь и отвечаю тем же,
– призналась Оля Цибульская.

Смотрите трогательное видео рекордной церемонии:

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: Lifestyle 24
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