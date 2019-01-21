Певица Оля Цибульская рассказала о своем первом поцелуе: пикантные подробности

32 Читати новину українською
Певица Оля Цибульская рассказала о своем первом поцелуе: пикантные подробности
Певица Оля Цибульская рассказала о своем первом поцелуе: пикантные подробности / 24 Канал

Интересный курьез с поцелуем случился с певицей в 7 классе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-профиле.

Оказывается, более опытная подруга убедила Цибульскую – для того, чтобы правильно целоваться нужен настоящий дар.

Читайте также: "Самое большое мое чудо – это Ты" Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем ​​рождения

А кроме него умение сразу определять пикантные вкусы кавалеров – кому нравится, чтобы его кусали за ухо, а кому, чтобы ласкали шею. Семиклассница Оля к такой информации была отнюдь не готова и поэтому в панике побежала домой, как только парень наклонился, чтобы просто поцеловать ее в щечку.

К слову, многие годы спустя горе-возлюбленный пришел на концерт Цыбульской с женой и огромным букетом цветов, чтобы узнать что же он тогда сделал не так – вопрос, который не давал ему покоя всю жизнь.

Певица призналась, что долго готовилась к этому морально. И вот этот день настал: родителей не было дома, вечер, звездное небо – все идеально для первого поцелуя.

Он приблизился ко мне, поцеловал и прошептал: "Открой рот". О том, что целоваться можно и с открытым ртом я на тот момент не знала, на этом наши отношения и закончились,
– рассказала Оля Цибульская.

Также звезда отметила, что это был долгожданный поцелуй с человеком, который ей очень нравился, поэтому все прошло нормально, только чуть зубы ему не выбила своими.

Читайте также: 5 скрытых месседжей нового клипа Цыбульской, которые заметят лишь самые внимательные

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
сегодня 15:32 "Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
48
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 12:05 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
10694
#10YearsChallenge: самые смешные мемы января
21 января 20:10 #10YearsChallenge: самые смешные мемы января
360
Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
21 января 19:49 Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
407
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
21 января 18:08 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 23355
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
563
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук