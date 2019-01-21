Певица Оля Цибульская рассказала о своем первом поцелуе: пикантные подробности

Интересный курьез с поцелуем случился с певицей в 7 классе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-профиле.

Оказывается, более опытная подруга убедила Цибульскую – для того, чтобы правильно целоваться нужен настоящий дар.

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А кроме него умение сразу определять пикантные вкусы кавалеров – кому нравится, чтобы его кусали за ухо, а кому, чтобы ласкали шею. Семиклассница Оля к такой информации была отнюдь не готова и поэтому в панике побежала домой, как только парень наклонился, чтобы просто поцеловать ее в щечку.

К слову, многие годы спустя горе-возлюбленный пришел на концерт Цыбульской с женой и огромным букетом цветов, чтобы узнать что же он тогда сделал не так – вопрос, который не давал ему покоя всю жизнь.

Певица призналась, что долго готовилась к этому морально. И вот этот день настал: родителей не было дома, вечер, звездное небо – все идеально для первого поцелуя.

Он приблизился ко мне, поцеловал и прошептал: "Открой рот". О том, что целоваться можно и с открытым ртом я на тот момент не знала, на этом наши отношения и закончились,

– рассказала Оля Цибульская.

Также звезда отметила, что это был долгожданный поцелуй с человеком, который ей очень нравился, поэтому все прошло нормально, только чуть зубы ему не выбила своими.

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