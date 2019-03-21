Певица Оля Цибульская впервые показала сына: эксклюзивное фото и видео

Певица четыре года оберегала сына от публичности и наконец решилась познакомить с Украиной в невероятно трогательной фотосессии. Звезда поделилась эксклюзивным видео с журналистами Lifestyle 24.

Оля Цибульская убеждена, что публичность – сознательный шаг и большая ответственность. Поэтому ждала, чтобы взрослый сын готов был стать примером для других.

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За кулисами съемки невооруженным глазом заметна особая связь между малышом и звездной мамой. Нестор заливается заразительным смехом, крепко прижимает Олю, дарит ей цветы и нежно признается в любви, а между тем дурачится и пародирует съемочную группу.



Оля Цибульская показала своего сына Нестора

Певица рассказывает, что журналисты постоянно расспрашивают о муже. Но никто и не догадывается, что у нее есть другой. С ним она смеется целый день и болтает в полночь. Он убеждает, что Оля самая крутая девушка в мире и делает ценные подарки.

Вместе мы самые счастливые. В конце концов, я не могу его больше не скрывать и решилась показать всей стране, потому что он признался, что готов. Ищите на обложке глянца, вы тоже не сможете устоять,

– прокомментировала смелый шаг Цибульская.

Смотрите трогательное видео Оли Цибульской и сына Нестора:

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