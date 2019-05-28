Певица Ора примеряла одежду от украинского бренда: яркие фото

Украинские бренды все больше покоряют мировой шоу-бизнес. Так, к любителям отечественной одежды присоединилась популярная британская певица Рита Ора.

Во Франции отгремел Каннский кинофестиваль, во время которого Рита Ора попала в неприятный инцидент. Помощница певицы забыла на борту самолета чемодан с украшениями и мехом, общая стоимость которых составила 4 миллионов долларов.

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Но кинособытие года завершилось, а артистка, забыв обо всех проблемах, вернулась к своему привычному ритму жизни. Рита Ора запланировала большое турне, в рамках которого выступила на Big weekend 2019. Выступление организовали представители радио BBC.

Не только феерическое шоу Риты Оры привлекло внимание СМИ, но и ее новый сценический костюм. Наряд состоял из розово-оранжевого боди, объемного пиджака в стиле девяностых, колготок в сетку и разноцветных сапог. Как оказалось, оригинальный и нетипичный наряд зажигательная британка приобрела из коллекции украинского дизайнера Наташи Зинько.



Рита Ора в наряде от украинского бренда / Instagram / @ natashazinko



Британская певица Рита Ора​ / Instagram / @ natashazinko



Рита Ора / Instagram / @ natashazinko



Рита Ора в Лондоне / Instagram / @natashazinkomagazin

Кто такая Наташа Зінько?

Наташа Зінько – одна из самых известных украинских дизайнеров за рубежом. Модельер сама родом из Одессы, но еще в 2011 году эмигрировала в Великобританию, где живет до сих пор. Впоследствии она открыла свой магазин в Лондоне, который часто посещают знаменитости. В частности, в наряде от Наташи Зинько засветилась Дженнифер Лопес.



Во время Лондонской недели моды дизайнер часто представляет новые коллекции одежды. Кроме этого, ее бренд разрабатывает оригинальные украшения.