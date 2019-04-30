Певица Pink рассказала о первом выкидыше, который произошел в 17 лет: детали

30 Читати новину українською
Певица Pink рассказала о первом выкидыше, который произошел в 17 лет: детали

39-летняя американская певица и автор песен Pink рассказала о личных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться еще в 17 лет. Звезда рассказала о выкидыше, который она пережила во время первой беременности.

На днях американская знаменитость выпустила новый альбом, который называется Hurts 2b Human. В одном из синглов Pink спела о том, что ненавидела свое тело еще с семнадцати лет. А все из-за того, что ей пришлось пережить выкидыш. Об этом сообщает издание USA Today.

Читайте также: Brit Awards: украинки поставили яркий номер для певицы Pink

В интервью певица откровенно рассказала о печальных событиях, которые неожиданно рухнули на ее еще не совсем взрослые плечи.

Причина, по которой я спела об этом, кроется в том, что мое тело всегда было сильным и гимнастическим, однако правда в том, что в 17 лет у меня произошел выкидыш. А я собиралась родить ребенка. Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, ты чувствуешь, что твое тело словно начинает ненавидеть тебя, оно как будто сломано и не делает то, что должно делать,
– откровенно призналась певица Pink.

После этого американская любимица также добавила, что у нее было еще несколько попыток родить ребенка, которые также завершались выкидышами. И она решила спеть об этом в песне, чтобы таким образом справиться с переживаниями, которые, вероятно, до сих пор ее преследуют.

Я думаю, что важно говорить о том, чего ты стесняешься, кто ты есть на самом деле и что боль чувствуешь,
– заявила 39-летняя звезда.

Стоит добавить, что на сегодняшний день певица воспитывает двоих детей: 7-летнюю Уиллоу Сейдж Харт и 2-летнего Джеймсона Муна Харта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений P!NK (@pink)

 

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
281423
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мстители: Финал" – итог киноистории, которая длилась 11 лет
сегодня 09:03 "Мстители: Финал" – итог киноистории, которая длилась 11 лет
Юлія Ліпенцева 218
"На высоте": неприятное кино о тюрьме в космосе
29 апреля 20:22 "На высоте": неприятное кино о тюрьме в космосе
Юлія Ліпенцева 201
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
29 апреля 17:00 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 3880
Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
29 апреля 12:01 Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
2996
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
28 апреля 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
1634
Новости
Больше новостей
Залиште відгук