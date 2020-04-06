Певица Pink рассказала о симптомах коронавируса у трехлетнего сына: Джеймсон очень больной

Два дня назад 40-летняя американская исполнительница Pink обнародовала свой диагноз COVID-19. Звезда призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше, однако болезнь до сих пор полностью не отступила. Певица подчеркнула, что ее сын Джеймсон до сих пор испытывает симптомы коронавируса.

Ранее на страницах социальных сетей Pink не только объявила о положительных результатах теста на коронавирус, но и пожаловалась на то, что тестирование стоит сделать более широкодоступным. Несмотря на то, что в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом и пожилые люди, певица отметила, что COVID-19 может проявиться у каждого, независимо от возраста и материального достатка.

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Теперь в инстаграм-трансляции Pink решилась рассказать подробнее о симптомах коронавируса, которые ей пришлось испытать вместе с сыном. Она отметила, что сейчас чувствует себя значительно лучше. Тревоги исполнительнице добавило то, что она страдает от бронхиальной астмы, однако этот хронический недуг не отразился на ее борьбе с COVID-19.

Однако Pink значительно больше обеспокоена состоянием здоровья своего трехлетнего сына. Он переносит болезнь гораздо сложнее и до сих пор испытывает симптомы коронавируса. У мальчик уже за три недели повышенная температура.

Я плакала по ночам и никогда в жизни не молилась больше, чем тогда. Джеймсон был очень-очень болен,

– заметила звездная мамочка.

Стоит заметить, что муж Pink Кэри Гарт и их 8-летняя дочь Уиллоу не заразились коронавирусом и вполне здоровы. Напомним, что более двух недель назад певица вместе с сыном Джеймсоном получила положительные результаты теста на COVID-19. После диагностирования болезни они вместе находятся в самоизоляции, а повторный тест оказался отрицательным.

По состоянию на утро 6 апреля общее количество инфицированных коронавирусом составляет более 1 275 000. Смертельную болезнь удалось побороть более 69 тысячам пациентов, впрочем 262 985 человек излечились от COVID-19.



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