Певица Рита Ора потеряла украшения на 4 миллиона долларов

Популярная британская певица Рита Ора вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом во Франции, вынуждена переживать из-за неприятного инцидента. Ее помощница потеряла украшения, стоимостью 4 миллиона долларов.

Как сообщает издание People, артистка решила принять участие в Каннском кинофестивале, выбрав одну из вечеринок в рамках события. Однако ее путешествие обернулась неприятностью.

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Звезда прилетела во Францию заранее, 16 мая. Сопровождали Риту Ору ее помощники, которые заботились о багаже и наряде, который артистка должна была примерить на светские мероприятия. Однако украшения, стоимость которых составляла не менее 4 миллионов долларов, остались на борту самолета. Драгоценности забыла помощница Риты Оры, которая специально брала чемодан как ручную кладь, чтобы контролировать их перевозку. О потерянном багаже девушка вспомнила, покидая аэропорт, когда самолет уже отправился из Ниццы в Лондон.

Сейчас Рита Ора не смогла вернуть свой чемодан. По словам представителей артистки, она потеряла не только украшения, но и дорогое меховое манто.

Неприятность никак не повлияла на участие Риты Оры в Каннском кинофестивале. Перед камерами певица предстала в белом платье с пикантным декольте. На артистке красовались украшения, однако не из той коллекции, которую она планировала презентовать во Франции.