Певица Рита Ора приняла участие в сексапильной фотосессии в стиле Бейонсе: фото 18+

Британская певица Рита Ора вскоре получит звание самой непредсказуемой звезды современного шоу-бизнеса. В сети она публикует все новые откровенные фото, которые могут удивить.

На днях Рита Ора поделилась результатами горячей фотосессии. Автором съемки была талантливая представительница студии Blair Brown, с которой звезда уже неоднократно сотрудничала.

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Перед камерой Ора предстала в довольно необычном образе, в котором виднелись обнаженные груди. Артистка примерила пиджак на голое тело но не застегнула пуговицу на одежде. Поверх тела звезда накинула прозрачную ткань, которая добавила обаяния ее образу.



Ора примерила сексуальный образ / Instagram / @ritaora



Обольстительная Рита Ора / Instagram / @ritaora

Горячие снимки певицы Риты Оры / Instagram / @ritaora

Такая фотосессия напомнила знаменитое фото Бейонсе, которое артистка сделала во время своей беременности. Поп-дива тоже прикрыла тело фатином и сделала яркий макияж с акцентом на губы.



Беременная Бейонсе / Instagram / @beyonce