Певица Рита Ора приняла участие в сексапильной фотосессии в стиле Бейонсе: фото 18+

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Певица Ора приняла участие в сексапильной фотосессии
Певица Ора приняла участие в сексапильной фотосессии / static.standard.co.uk

Британская певица Рита Ора вскоре получит звание самой непредсказуемой звезды современного шоу-бизнеса. В сети она публикует все новые откровенные фото, которые могут удивить.

На днях Рита Ора поделилась результатами горячей фотосессии. Автором съемки была талантливая представительница студии Blair Brown, с которой звезда уже неоднократно сотрудничала.

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Перед камерой Ора предстала в довольно необычном образе, в котором виднелись обнаженные груди. Артистка примерила пиджак на голое тело но не застегнула пуговицу на одежде. Поверх тела звезда накинула прозрачную ткань, которая добавила обаяния ее образу.

Ріта Ора приміряла сексуальний образ
Ора примерила сексуальный образ / Instagram / @ritaora

Зваблива Ріта Ора
Обольстительная Рита Ора / Instagram / @ritaora

Гарячі знімки співачки Ріти Ори

Горячие снимки певицы Риты Оры / Instagram / @ritaora

Такая фотосессия напомнила знаменитое фото Бейонсе, которое артистка сделала во время своей беременности. Поп-дива тоже прикрыла тело фатином и сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Вагітна Бейонсе
Беременная Бейонсе / Instagram / @beyonce

Теги: LifeStyle Эротика Музыка
Источник: 24 Канал
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