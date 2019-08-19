Певица Рита Ора засветила свои пышные формы в бикини на яхте возле берегов Сардинии: фото

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Рита Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

28-летняя британская певица албанского происхождения Рита Ора попала в объективы папарацци во время своего отдыха на яхте вблизи роскошных видов на итальянскую Сардинию.

Об этом пишет издание Daily Mail. Фотографы сняли Риту Ору во время принятия солнечных ванн вблизи роскошного курортного города Порто-Черво.

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Лондонская красавица засветила соблазнительные формы в черном микробикини от White Fox стоимостью 55 долларов, а котором продемонстрировала не только загар, но и интимные татуировки.

Завершили образ Риты золотые украшения: колье, браслеты и кольца, а также взъерошенные волосы.

Рита Ора / BEESCOOP.COM / Daily Mail

Впоследствии звезда в защитном шлеме и жилете показала, как ловко катается на гидроцикле на морских волнах. 

Рита Ора / BEESCOOP.COM / Daily Mail

Кто такая Рита Ора?
Это знаменитая британская певица албанского происхождения. Детство звезда провела в Великобритании, а затем переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Roc Nation. Сейчас Рита Ора выпустила два альбома, а ее хиты "R.I.P.", "For you" и "I will never let you down" напевает весь мир.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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