Певица Сабрина Клаудио вышла на сцену в прозрачном комбинезоне: фото 18+

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Сабрина Клаудио на фестивале Coachella-2019
Сабрина Клаудио на фестивале Coachella-2019 / www.gettyimages.com

Американо-кубинская певица Сабрина Клаудио запомнится зрителям фестиваля Coachella-2019, ведь сама она могла бы с легкостью получить первенство за самый провокационный наряд.

В калифорнийском городе Индио продолжается одно из самых масштабных музыкальных событий года – фестиваль Coachella-2019. Этот светское мероприятие объединило тысячи меломанов, среди которых – знаменитые американские модели, актеры и представители шоу-бизнеса. Именно поэтому выступить на сцене фестиваля мечтают немало артистов.

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В 2019 году повезло певице Сабрине Клаудио, которая зажгла на Coachella-2019 с ритмичными треками. Однако не только музыкой запомнится американка, но и провокационным образом.

На сцену Сабрина Клаудио вышла без бюстгальтера и в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета. Под одеждой виднелись черные трусы и обнаженное тело, что выглядело очень провокационно. Свой образ эпатажная Сабрина дополнила кружевными перчатками.


Сабрина Клаудио / Getty Images

Видимо, артистка уже привыкла примерять такие сексапильные вещи, ведь на ее Instagram-странице есть немало откровенных снимков. На днях в сети Сабрина Клаудио показала бекстейдж съемки, где она позировала в нижнем белье и любимых кружевных перчатках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SC (@sabrinaclaudio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SC (@sabrinaclaudio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SC (@sabrinaclaudio)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Эротика Фестивали
Источник: LifeStyle 24
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