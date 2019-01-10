Певица Шер продает особняк в Беверли-Хиллз себе в убыток: фото дома

Американская поп-певица Шер решила развеять миф, что знаменитости продают свою недвижимость, чтобы заработать на своем имени. Исполнительница продает свой дом в элитном районе Беверли-Хиллз за сумму, которая на 70 тысяч долларов меньше той, за которую она его приобрела.

72-летняя певица Шер решила продать свой особняк, который был построен в 1957 году, в самом желанном районе Беверли-Хиллз под индексом 90210. Об этом сообщает иностранное издание The Daily Mail.

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Перед исполнительницей поп-песен владельцем недвижимости был знаменитый голливудский актер Эд О'Нилл. В 2013 году Шер приобрела дом за 2,145 000 миллионов долларов. После того, как певица приобрела особняк, она вложила в него немало средств, изменив некоторые детали в интерьере и экстерьере дома. Однако продать его решила еще дешевле. За обновленный в английском стиле особняк Шер просит 2,075 000 миллионов долларов.



Дом Шер в Беверли-Хиллз​ / MLS



Балкон дома / MLS



Одна из комнат в особняке / MLS



Дом Шер в Беверли-Хиллз​ / MLS



Кухня в доме Шер / MLS