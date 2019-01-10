Певица Шер продает особняк в Беверли-Хиллз себе в убыток: фото дома

95 Читати новину українською
Певица Шер продает свой особняк в Беверли-Хиллз
Певица Шер продает свой особняк в Беверли-Хиллз / Коллаж: 24 канал; фото: The Daily Mail, MLS

Американская поп-певица Шер решила развеять миф, что знаменитости продают свою недвижимость, чтобы заработать на своем имени. Исполнительница продает свой дом в элитном районе Беверли-Хиллз за сумму, которая на 70 тысяч долларов меньше той, за которую она его приобрела.

72-летняя певица Шер решила продать свой особняк, который был построен в 1957 году, в самом желанном районе Беверли-Хиллз под индексом 90210. Об этом сообщает иностранное издание The Daily Mail.

Читайте также: Джефф Безос и его недвижимость: что известно об имениях самого богатого человека мира

Перед исполнительницей поп-песен владельцем недвижимости был знаменитый голливудский актер Эд О'Нилл. В 2013 году Шер приобрела дом за 2,145 000 миллионов долларов. После того, как певица приобрела особняк, она вложила в него немало средств, изменив некоторые детали в интерьере и экстерьере дома. Однако продать его решила еще дешевле. За обновленный в английском стиле особняк Шер просит 2,075 000 миллионов долларов.

Будинок співачки шер в беверлі-гіллз
Дом Шер в Беверли-Хиллз​ / MLS

Будинок співачки Шер в Береверлі-Гіллз
Балкон дома / MLS

Будинок Шер в беверлі-гіллз
Одна из комнат в особняке / MLS

Будинок Шер в Беверлі-Гіллз
Дом Шер в Беверли-Хиллз​ / MLS

Будинок Шер в Беверлі-гіллз
Кухня в доме Шер / MLS

Будинок Шер в Беверлі-Гіллз
Одна из спален в доме / MLS
 

Теги: LifeStyle Звездная недвижимость Новости недвижимости мира
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
82123
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
сегодня 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 168
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 711
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 201
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 396
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
8 января 22:04 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 280
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук