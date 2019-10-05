Певица Sia страдает от неврологического расстройства: подробности

23 Читати новину українською
Sia
Sia / www.gettyimages.com

43-летняя австралийская певица Sia, полное имя которой Сиа Кейт Изабель Ферлер, призналась, что страдает от неврологического расстройства – синдрома Элерса-Данлоса.

Об этом певица впервые сообщила в своем микроблоге в твиттере. Синдром Элерса-Данлоса также называют "гиперэластичность кожи".

Читайте также: Я стала ничтожной, – Анджелина Джоли впервые заговорила о разводе с Брэдом Питтом

Sia решила заговорить о заболевании с целью поддержки других людей, которые страдают от физической или эмоциональной боли. Женщина написала, что жизнь сложна, но "надо помнить, что вы – не одиноки".

Привет. Я страдаю от неврологического заболевания, синдрома Элерса-Данлоса, и я просто хотела сказать тому, кто страдает от боли, будь то физическая или эмоциональная, я люблю тебя, продолжай держаться. Жизнь тяжела. Боль деморализует, но вы не одни,
– заявила Sia.

sia
Sia / Getty Images

Синдром Элерса-Данлоса – это группа генетических расстройств соединительной ткани, которая поражает по крайней мере одного из 5 тысяч человек во всем мире .. Симптомы могут включать сверхгибкость конечностей, боли в суставах, эластичность кожи и ненормальное образование рубцов.

Разновидностью синдрома Элерса-Данлоса, которая подавляет способность ее организма вырабатывать коллаген, страдает 28-летняя Сара Гертс. Женщина в течение долгого времени стеснялась своей кожи, которая является морщинистой и неэластичной.

Но со временем Сара поняла, что не стоит скрывать свое тело. Поэтому Гертс научилась любить себя и начала откровенно делиться снимками в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Geurts (@sarageurts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Geurts (@sarageurts)

 

 

blog_ava
Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
сегодня
2108
Теги: LifeStyle Звездные болезни Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
сегодня 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 1977
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
365
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2079
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1093
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1169
Новости
Больше новостей
Залиште відгук