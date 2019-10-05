Певица Sia страдает от неврологического расстройства: подробности

43-летняя австралийская певица Sia, полное имя которой Сиа Кейт Изабель Ферлер, призналась, что страдает от неврологического расстройства – синдрома Элерса-Данлоса.

Об этом певица впервые сообщила в своем микроблоге в твиттере. Синдром Элерса-Данлоса также называют "гиперэластичность кожи".

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Sia решила заговорить о заболевании с целью поддержки других людей, которые страдают от физической или эмоциональной боли. Женщина написала, что жизнь сложна, но "надо помнить, что вы – не одиноки".

Привет. Я страдаю от неврологического заболевания, синдрома Элерса-Данлоса, и я просто хотела сказать тому, кто страдает от боли, будь то физическая или эмоциональная, я люблю тебя, продолжай держаться. Жизнь тяжела. Боль деморализует, но вы не одни,

– заявила Sia.



Sia / Getty Images

Синдром Элерса-Данлоса – это группа генетических расстройств соединительной ткани, которая поражает по крайней мере одного из 5 тысяч человек во всем мире .. Симптомы могут включать сверхгибкость конечностей, боли в суставах, эластичность кожи и ненормальное образование рубцов.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone. — sia (@Sia) 4 октября 2019 г.

Разновидностью синдрома Элерса-Данлоса, которая подавляет способность ее организма вырабатывать коллаген, страдает 28-летняя Сара Гертс. Женщина в течение долгого времени стеснялась своей кожи, которая является морщинистой и неэластичной.

Но со временем Сара поняла, что не стоит скрывать свое тело. Поэтому Гертс научилась любить себя и начала откровенно делиться снимками в социальных сетях.