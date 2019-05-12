Певица Сиара полностью разделась для обложки альбома: горячие фото

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Сиара обнажилась для обложки альбома
Сиара обнажилась для обложки альбома / Instagram / @ciara

Одна из самых известных американских певиц и композиторов Сиара решила привлечь внимание поклонников к ее новому студийному альбому. Для этого артистка сделала сексуальные фото, которые уже взбудоражили сеть.

Еще с 2015 года поклонники Сиары ожидают появления ее новых песен и пластинки. И звезда не спешила представить новинки своего творчества, растянув творческую паузу на долгие 4 года.

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На днях певица таки представила 7 студийный альбом под названием "Beauty Marks", который привлек немалое внимания СМИ и общественности. И дело не только в стильной музыке и дуэтам с популярными артистами, но и сексапильной обложке. Перед камерой обольстительная Сиара появилась в черной водолазке, украшениях с именем звезды и со сплетенными волосами в хвостом с косой. При этом артистка забыла о нижнем белье, показав свои обнаженные ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Известно, что автором горячей съемки была украинский фотограф Саша Самсонова. Художник уже не впервые сотрудничает с американскими знаменитостями, ведь уже длительное время живет в Лос-Анджелесе. В частности, часто к Саше Самсоновой обращается Хейли Болдуин, Кайли и Кендалл Дженнер, для которых фотограф создает оригинальные и весьма пикантные фотографии.

Вероятно, такой успех фотографа привлек внимание и Сиары. Для рекламы своего нового студийного альбома звезда не только позировала в черной водолазке, но и полностью разделась. Интимные места Сиара игриво прикрыла, выбрав для этого правильную позу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Музыка
Источник: LifeStyle 24
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