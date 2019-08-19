Певица Слава Каминская заявила о преследовании неизвестным мужчиной

Украинская артистка Слава Каминская заявила своим фанатам в социальной сети Instagram, что за ней следит подозрительный человек – порой пишет угрозы на ее странице и даже попытался вломиться в ее квартиру.

Участница украинской группы "НеАнгелы" прикрепила к своему посту видеоролик на котором показала неизвестного мужчину, который представился Романом. Он просил артистку открыть дверь квартиры и взять от него письмо. Слава отказалась и безрезультатно пыталась узнать, кто его впустил в дом жилого комплекса.

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Дорогие друзья и все, кто на меня подписан! Просьба узнать вот этого человека. Не уверена, что он психически здоров ... Буду очень благодарна, если кто-то узнает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо,

– поделилась артистка.

Пока что неизвестно, чем закончился инцидент и действительно ли мужчина преследовал артистку. Комментаторы не на шутку волнуются за певицу и просят ее быть осторожной, а некоторые из них даже рекомендуют искать Каминской нового мужа, чтобы тот в таких случаях ее смог защитить.

Что известно о разводе Славы и Едагара Каминских?

Впервые о разрыве отношений представители СМИ узнали 5 июня. Тогда на официальном сайте столичного суда появились документы о разводе Славы и Эдгара Каминских. В заявлении было указано, что инициатором был пластический хирург. Впоследствии Эдгар в своем блоге написал, что все к лучшему.



Сама же Слава отказывалась публично комментировать разрыв. А вот ее муж объяснил поклонникам, что 2 года назад тоже хотел положить конец отношениям. Но тогда он дал браку второй шанс. "Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода", – признался пластический хирург после нападок хейтеров. 2 июля пара официально развелась.