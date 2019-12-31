Певица Sonya Kay призналась, как познакомилась со своим женихом

Украинская певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич) не скрывает от поклонников, что счастлива. Артистка готовится к роскошной свадьбе, которая состоится уже в 2020 году. В эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle 24 она рассказала, как прошла ее первая встреча с загадочным бойфрендом.

Успешная артистка Sonya Kay охотно демонстрирует фото в купальнике, однако свою частную жизнь предпочитает держать в секрете. Для журналистов LifeStyle 24 она сделала небольшое исключение и вспомнила, как прошло ее первое знакомство с парнем, который уже в 2020-м станет ее законным мужем.

Читайте полное интервью: Даже через боль и страх иду вперед, – Sonya Kay рассказала о творчестве и предстоящей свадьбе

По словам знаменитости, ее возлюбленный – профессиональный спортсмен. Мужчина пригласил певицу Sonya Kay на один из хоккейных матчей в Киеве, в котором он принимал участие. Именно там спортсмен заявил, что артистка будет его девушкой, с чем София согласилась.

Он был в Киеве, у него была запланированная игра. Пригласил меня на матч, а когда я пришла, сказал: "Все, мы будем встречаться". Я ответила: "Хорошо",

– вспомнила Sonya Kay.

Пока певица не планирует показывать лицо своего избранника, демонстрируя в сети загадочные кадры с любимым. Однако Sonya Kay не скрывает: ее будущий муж младше на 3 года. Разница в возрасте не смущает артистку, ведь у ее родителей такая же ситуация.

"Он на три года за меня моложе, как и отец от мамы. Покорил он меня всем: добротой, отношением, о котором я всегда мечтала, и самое главное, что он поддерживает то, что я делаю. Я также болею за него", – отметила певица.

Эксклюзивно для LifeStyle 24 артистка рассказала, что уже в начале 2020 года готовит для меломанов сюрприз. Sonya Kay презентует лирический трек, посвященный жениху.

Следующая песня, которую мы будем выпускать в 2020 году, будет посвящена именно ему. Когда я записывала трек, он был рядом. В принципе, я все песни пою с эмоциями и стараюсь ставить образы, чтобы слушатель вспомнил истории из собственной жизни во время прослушивания. Когда я записывала эту песню, всю себя отдала, тем более, он сидел напротив,

– поделилась Sonya Kay.

Как оказалось, у звездной пары есть много общего. Sonya Kay призналась, что во время обучения в Великобритании также занималась хоккеем, но не на льду, а на траве. Спорт принес ей даже существенную победу: девушку назвали "Игроком года".

"Раньше я тоже занималась хоккеем, но на траве. Тоже была в команде в Великобритании. Немного похвастаюсь: когда-то получила награду как лучший игрок года. Пожалуй, еще это нас очень сблизило", – добавила она.