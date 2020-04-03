24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Певица Sonya Kay рассекретила бюджет свадьбы: во сколько ей обойдется праздник

- Читати новину українською
Певица Sonya Kay / Instagram / @sonyakayofficial

Украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) активно готовится к свадьбе, которая должна состояться уже в июне этого года. Племянница легендарной Софии Ротару призналась, во сколько ей обойдется праздник мечты и поделилась секретами главного дня в жизни.

Sonya Kay не скрывает, что счастлива, ведь рядом с ней любимый человек. Она не любит выставлять личную жизнь напоказ и не часто о ней рассказывает. Однако иногда делает исключения и делится интересными подробностями. Артистка призналась, что долгожданная свадьба состоится 7 июня, а также рассказала подробнее о ней в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

Читайте также: MamaRika призналась, почему не взяла фамилию мужа

Исполнительница говорит, что роскошный и изысканный праздник будет в одном из самых дорогих заведений Киева. Подготовка к нему идет почти год. Будущие супруги не случайно выбрали дату 7 июня. Хотя это и будет понедельник, но выходной день, поскольку на это число приходится праздник Троицы. В общем молодожены ожидают около восьмидесяти пяти гостей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Звездная невеста рассказала, что на свадьбе будет выступать кавер-группа, а среди приглашенных артистов будет петь Ivan Navi. Также она назвала имена ведущих. Самый главный день в жизни влюбленных проведут украинский шоумен Анатолий Анатолич и радиоведущая Мария Виноградова. Относительно танцев, то специально на свадьбу Sonya Kay прилетят артисты из Молдовы. Вот такой состав будет развлекать гостей певицы.

На свадьбе будет присутствовать и тетя артистки – София Ротару. Там она познакомится с избранником племянницы, ведь они еще ни разу не виделись.

Sonya Kay призналась, что праздник обойдется ей примерно в 100 тысяч долларов. Половину суммы будут платить родители, а другую половину – будущие супруги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Добавим, что совсем недавно, 24 марта, стало известно, что ушел из жизни отец Sonya Kay Сергей Хлябич. Он был достаточно известным черновицким бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс". Для родных смерть Сергея стала шокирующей новостью, ведь он был здоровым и не жаловался на плохое самочувствие. Несмотря на то, что отца больше нет, певица решила не отменять свадьбу, ведь он очень ждал этот день.

Но так как в мире продолжается вспышка пандемии коронавируса, много праздников приходится переносить или отменять, поэтому свадьба Sonya Kay также под угрозой. Ее судьба будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация с COVID-19. Надеемся, что заболевание не помешает празднику и все будет так, как о том мечтают влюбленные.

Sonya Kay в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные свадьбы LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 18:02 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 45552
сегодня , 18:00 Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
Food and Drinks 33609
сегодня , 13:29 В Италии умер знаменитый дизайнер Серджио Росси: вероятная причина-COVID-19
Новини шоу-бізнесу 1219
сегодня , 11:25 Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса
Новини шоу-бізнесу 3209
сегодня , 13:15 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 15260
сегодня , 12:34 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Інтернет 371139
сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 174415
сегодня , 10:48 Земфира представила лирическую песню "Крым": видео
Музика 1821
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:29 Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницами
Юлія Михайлова
сегодня 13:10 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям
Юлія Михайлова
2 апреля 19:00 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
2 апреля 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
2 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик

Новости
Больше новостей
Залиште відгук