Певица Sonya Kay рассекретила бюджет свадьбы: во сколько ей обойдется праздник

Украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) активно готовится к свадьбе, которая должна состояться уже в июне этого года. Племянница легендарной Софии Ротару призналась, во сколько ей обойдется праздник мечты и поделилась секретами главного дня в жизни.

Sonya Kay не скрывает, что счастлива, ведь рядом с ней любимый человек. Она не любит выставлять личную жизнь напоказ и не часто о ней рассказывает. Однако иногда делает исключения и делится интересными подробностями. Артистка призналась, что долгожданная свадьба состоится 7 июня, а также рассказала подробнее о ней в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

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Исполнительница говорит, что роскошный и изысканный праздник будет в одном из самых дорогих заведений Киева. Подготовка к нему идет почти год. Будущие супруги не случайно выбрали дату 7 июня. Хотя это и будет понедельник, но выходной день, поскольку на это число приходится праздник Троицы. В общем молодожены ожидают около восьмидесяти пяти гостей.

Звездная невеста рассказала, что на свадьбе будет выступать кавер-группа, а среди приглашенных артистов будет петь Ivan Navi. Также она назвала имена ведущих. Самый главный день в жизни влюбленных проведут украинский шоумен Анатолий Анатолич и радиоведущая Мария Виноградова. Относительно танцев, то специально на свадьбу Sonya Kay прилетят артисты из Молдовы. Вот такой состав будет развлекать гостей певицы.

На свадьбе будет присутствовать и тетя артистки – София Ротару. Там она познакомится с избранником племянницы, ведь они еще ни разу не виделись.

Sonya Kay призналась, что праздник обойдется ей примерно в 100 тысяч долларов. Половину суммы будут платить родители, а другую половину – будущие супруги.

Добавим, что совсем недавно, 24 марта, стало известно, что ушел из жизни отец Sonya Kay Сергей Хлябич. Он был достаточно известным черновицким бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс". Для родных смерть Сергея стала шокирующей новостью, ведь он был здоровым и не жаловался на плохое самочувствие. Несмотря на то, что отца больше нет, певица решила не отменять свадьбу, ведь он очень ждал этот день.

Но так как в мире продолжается вспышка пандемии коронавируса, много праздников приходится переносить или отменять, поэтому свадьба Sonya Kay также под угрозой. Ее судьба будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация с COVID-19. Надеемся, что заболевание не помешает празднику и все будет так, как о том мечтают влюбленные.

Sonya Kay в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн