Певица TAYANNA ошеломила поклонников ярким цветом волос: фото

Пока все украинцы остаются на карантине, певица TAYANNA решила немного разбавить ленту инстаграма новостью не об коронавирусе. Артистка показала результаты эффектной фотосессии, в которой появилась с желтыми волосами.

Новый имидж TAYANNA дополнила короткими шортами и топом, которые добавили пикантности фотографии. Желтые волосы артистка уложила в привычную ретро-прическу, которая уже стала частью ее сценического образа.

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"Женская энергия – особая сила, с помощью которой женщина может изменить мир. Поэтому нам, девушкам, нужен постоянный источник для пополнения запасов энергии", – написала TAYANNA в заметке, намекнув на причину смены имиджа.

Весной певица готовит к выпуску новый альбом, который выйдет под названием "Женская сила". Вероятно, новое фото – часть рекламной кампании, которую TAYANNA уже запустила в сети.

Немало поклонников поинтересовались в комментариях, на длительное ли время певица сменила имидж. И хотя TAYANNA не дала ответа на эти вопросы, уже на следующем фото позировала со своим привычным цветом волос.