Певица Tayanna сделала неоднозначное заявление об участии в Нацотборе к "Евровидению 2019"

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Tayanna
Tayanna / Сегодня

Украинская певица Tayanna, менее известная как Татьяна Решетняк, удивила заявлением о Нацотборе "Евровидение 2019". Артистка, которая 2 года подряд пыталась попасть на международный конкурс, неоднозначно прокомментировала свое участие в шоу.

В феврале в Украине отгремит ожидаемое шоу – Нацотбор "Евровидения 2019". Как и в предыдущие годы, популярные вокалисты поборются за возможность представить страну на международном шоу. Tayanna в программе "Светская жизнь" призналась, что после 2 лет борьбы за победу в Нацотборе не знает, придет ли на проект. Однако ответ на этот вопрос знает Андрей Данилко.

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Мне кажется, что об этом надо спросить у Данилко,
– неоднозначно заявила Tayanna.

Впоследствии артистка объяснила свой комментарий. По ее словам, после Нацотбора "Евровидения 2018" Андрей Данилко признался, что если бы его не было в судейском жюри, Tayanna бы поехала на международный конкурс. Именно из-за этого звезда отметила, что только от харизматичного продюсера и артиста зависит ее участие в Нацотборе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Кроме этого, Tayanna опровергла слухи о тайной помолвке. Разговоры о предстоящей свадьбе Татьяны Решетняк появились после публикации фото в свадебном платье. Однако артистка заверила, что это ничего не значит, а такими фотосессиями она пытается "напророчить замужество".

"Я себе пророчу. Так бывает, ходят сначала смотрят квартиры, дома для того, чтобы медитировать на них и увидеть в будущем. Я так же примеряю свадебные платья, чтобы напророчить себе свадьбу", – добавила Tayanna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: Lifestyle
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