Певица TAYANNA взбудоражила сеть игривыми фото в постели

Украинская певица TAYANNA, менее известная как Татьяна Решетняк, приняла участие в пикантной съемке. Артистка примерила приталенное мини-платье и игриво позировала перед камерой.

Несмотря на стремительную вокальную карьеру TAYANNA не забывает о своих поклонниках в сети. Каждый раз звезда делится все новыми яркими кадрами из ее будней и кичится своими стильными образами.

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Однако на днях артистка поразила пикантными кадрами. Перед камерой обольстительная TAYANNA предстала в мини-платье с внушительным декольте. Распущенные волнистые волосы и украшения завершили ее смелый look.

В сексапильном образе TAYANNA забралась на кровать, что добавило еще большей игривости кадрам. Сами же фото автор съемки решил сделать в черно-белых тонах.

Певица TAYANNA в пикантной съемке / Instagram / @tayanna_reshetnyak

TAYANNA примерила сексапильный образ / Instagram / @tayanna_reshetnyak

В заметке певица добавила хэштег названия своей новой песни "Глаза", которая должна была зазвучать на Нацотборе на Евровидение-2019. Поэтому, вероятно, пикантными снимками TAYANNA подогрела интерес поклонников к своему творчеству.

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