Певица Тина Кароль получила награду на международном кинофестивале: неожиданные детали

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Тина Кароль получила кинонаграду
Тина Кароль получила кинонаграду / Instagram / @tina_karol

Тина Кароль талантлива не только как певица, но и как актриса. В сети звезда похвасталась очередным достижением – получением кинопремии за участие в фильме "Бывшие".

За мастерское воплощение непростой истории молодой женщины Тина Кароль получила награду кинофестиваля SFAAF в номинации "Лучшая женская роль". Кроме этого, награду получил и режиссер киноленты: Евгений Баранов, который мастерски создал интеллектуальное короткометражное кино "Бывшие".

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Фильм "Бывшие" одержал победу на кинофестивале SFAAF сразу в двух номинациях. Поздравляю всю команду с еще одной победой!
– написала Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Как известно, в июне Тина Кароль анонсировала выход короткометражного фильма "Бывшие", в котором она сыграла главную роль. Для съемок звезда кардинально сменила имидж: перед зрителями она предстала с короткими темными волосами.

По сюжету, молодая женщина пытается построить крепкие отношения с парнем. Однако ее всегда преследуют фантомы бывших мужчин. Главная героиня должна принять нелегкое решение – жить прошлым или настоящим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Что такое SFAAF?South Film and Arts Academy Festival – это фестиваль, который базируется в Чили. На победу в десятках номинациях могут претендовать все авторы кинолент, которые подали заявку на международный кинофестиваль. Весомым критерием для рассмотрения короткометражных фильмов SFAAF является наличие испанских или английских субтитров. Ежемесячно члены жюри представляют победителей кинопремии, презентуя их на своем официальном сайте.

Теги: LifeStyle Кино Музыка Тина Кароль Награды
Источник: 24 Канал
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