Певица Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала: неожиданные детали

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Певица Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала
Певица Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала / Instagram / @ververa

Хотя украинка Вера Брежнева давно переехала в Россию, где выступает и записывает новые песни, она все равно сталкивается с неприятностями. На днях звезду внесли в "черный список" телеканала "НТВ".

Как сообщает российский "Собеседник", Вера Брежнева получила награду "Высшая лига". Для церемонии артиcтка отменила немало дел, чтобы выступить на главной сцене российской премии с хитом "Ты – мой человек".

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Я впервые на этой премии, впервые была номинантом и впервые получила прекрасную "Золотую Сирену" от "Новое радио". Кажется, это самая тяжелая награда, которую приятно держать в руках. Такое впечатление, что это наш "Оскар",
– с восторгом призналась Вера Брежнева росСМИ.

Однако выступление певицы не покажут на телеканале "НТВ", где будут транслировать церемонию. Такое радикальное решение приняло руководство канала. Пока неизвестно, почему певица оказалась в "черном списке" российского "НТВ". По информации СМИ, это могло произойти из-за того, что Вера Брежнева несколько раз игнорировала журналистов канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

 

Теги: Скандал LifeStyle Музыка Российские гастролеры Вера Брежнева
Источник: Lifestyle
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