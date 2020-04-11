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Певица Злата Огневич поразила стройным телом в купальнике: фото

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Злата Огневич показала стройное тело / Instagram / @zlata.ognevich

Популярная украинская артистка сейчас тщательно придерживается карантинна и радует поклонников пикантными архивными кадрами. Злата Огневич показала тело в купальнике на безлюдном пляже.

В разгар пандемии коронавируса звездам приходится отказаться от десятков ассистентов, стилистов, визажистов и парикмахеров и продумывать образы для съемок дома самостоятельно. Однако Злата Огневич решила пересмотреть собственную галерею и нашла там архивные фото, которыми поспешила поделиться с фолловерами.

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Певица опубликовала фото в полосатом красно-белом купальнике, который идеально подчеркнул все прелести ее потрясающей фигуры. Злата Огневич позировала на песчаном пляже лежа и показала, как бежала навстречу Индийскому океану во время отдыха на Бали.

Звезда сумела заворожить поклонников своим телом и раз убедить, что добросовестные занятия спортом и правильное питание не проходят зря. Злата не стала скрывать, что скучает по такому отдыху: "Кажется, что это было в прошлой жизни. Спасибо Вселенной за каждую приятную минуту, ощущение счастья, которое разливалось солнцем по венам".

Кроме того, знаменитая исполнительница присоединилась к мировому "карантинному" тренду – образ с подушкой или одеялом и поясом. Она показала собственно экстравагантное решение, дополнив традиционные элементы черной шляпкой. Благодаря длине мини своего наряда Злата Огневич показала стройные ноги и женственные плечи.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Злата Огневич
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