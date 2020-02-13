24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Певице Камалии вернули похищенный телефон, хоть и удалили все данные

50 Читати новину українською
Камалия / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками радостной новостью – ей вернули похищенный телефон, который недавно украла женщина цыганской национальности в одном из столичных детских магазинов в ТРЦ. Женщина поблагодарила всех за большую огласку.

Известно, что цена похищенного телефона iPhone Pro Max составляла не менее 35 тысяч гривен.

К теме: Певицу Камалию ограбили в столице: что украли у звезды

Друзья, вернулся мой телефон! Я благодарна всем, кто помогал: полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и "стимулировали" поиск,
– заявила артистка.

Когда же Камалия сообщила об ограблении – 11 февраля – немало комментаторов написали ей о финансовой состоятельности купить еще не один такой гаджет. Впрочем, певица уже объяснила, почему ей было так важно устройство.

"Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?! Но, к сожалению, с телефона удалили все данные. В дальнейшем буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню святого Валентина, огромное спасибо!" – поблагодарила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, вернулся мой телефон!! Я благодарна всем кто помогал: @national.police.ua, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск. Некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные(( Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!!

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

На вопрос подписчиков, почему же Камалия все не хранила на "облачное" хранилище – iCloud – звезда ответила, что все не успела сохранить, поскольку переносит данные раз в неделю.

камалія
Камалии вернули похищенный телефон / Скриншот

камалія
Камалии вернули похищенный телефон / Скриншот

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
9571
Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle Криминал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:50 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 593
сегодня 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19453
сегодня 12:55 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Квітослава Туз 9570
сегодня 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 698
12 февраля 20:32 Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова 776
Новости
Больше новостей
Залиште відгук