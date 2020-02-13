Певице Камалии вернули похищенный телефон, хоть и удалили все данные

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками радостной новостью – ей вернули похищенный телефон, который недавно украла женщина цыганской национальности в одном из столичных детских магазинов в ТРЦ. Женщина поблагодарила всех за большую огласку.

Известно, что цена похищенного телефона iPhone Pro Max составляла не менее 35 тысяч гривен.

К теме: Певицу Камалию ограбили в столице: что украли у звезды

Друзья, вернулся мой телефон! Я благодарна всем, кто помогал: полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и "стимулировали" поиск,

– заявила артистка.

Когда же Камалия сообщила об ограблении – 11 февраля – немало комментаторов написали ей о финансовой состоятельности купить еще не один такой гаджет. Впрочем, певица уже объяснила, почему ей было так важно устройство.

"Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?! Но, к сожалению, с телефона удалили все данные. В дальнейшем буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню святого Валентина, огромное спасибо!" – поблагодарила артистка.

На вопрос подписчиков, почему же Камалия все не хранила на "облачное" хранилище – iCloud – звезда ответила, что все не успела сохранить, поскольку переносит данные раз в неделю.



Камалии вернули похищенный телефон / Скриншот



Камалии вернули похищенный телефон / Скриншот