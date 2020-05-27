Певицу Ассию Ахат госпитализировали: артистка перенесла операцию

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат попала в больницу. Звезда показала первые фото из больницы и призналась, что пережила лапароскопию.

Соответствующей информацией Ассия Ахат поделилась на инстаграм-странице. По ее словам, все произошло "быстро, больно и неожиданно". Когда артистке стало плохо, она была в своем доме с семьей и подругой. Поэтому родные сразу же доставили Ассию Ахат в госпиталь.

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После осмотра певицы в клинику вызвали хирургов, которые и провели лапароскопию. Операция прошла успешно, поэтому сейчас Ассия Ахат оправляется от пережитого на больничной койке.

Лапароскопия – это современный метод хирургии, который проводят с помощью лапароскопа. Обычно, операцию проводят в брюшной или тазовой полостях.

"Вот теперь у меня нет ничего лишнего!.. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло", – рассказала Ассия Ахат.

Кто такая Ассия Ахат?Это знаменитая украинская певица, которая исполняет треки в сопровождении скрипки, из-за чего получила бешеную популярность. Ассия Ахат выпустила несколько успешных альбомов как вокалистка, а с 2011 решила выступать с современной скрипичной программой, что понравилось меломанам.

Настоящее имя Ассии Ахат – Инесса Данилова. В 54 года она может похвастаться не только успехом на сцене, но и крепким браком. Артистка замужем за известным бизнесменом Игорем Баленко, который является совладельцем сети магазинов "Фуршет". Пара воспитывает 13-летнего сына Филиппа.