Певицу Камалию ограбили в столице: что украли у звезды

Коварные намерения преступников не обходят стороной даже состоятельных и знаменитых. Очередной звездной жертвой на территории украинского шоу-бизнеса стала певица Камалия. Как призналась исполнительница в социальных сетях, у нее украли телефон в одном из торговых центров столицы.

Жена миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура решила заявить о досадном инциденте не только в правоохранительные органы, но и обнародовать детали публично на страницах своего Инстаграма. Камалия отметила, что очередное фото с полицейскими появилось на просторах интернета не под давлением трендов, а из-за кражи ее личных вещей.

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Вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой и мамой вчера, 10 февраля, звезда посетила один из торговых центров Киева. Как отметила Камалия, кража произошла в магазине детских игрушек. Как удалось установить по камерам наблюдения, женщина ромской национальности вытащила из кармана исполнительницы телефон iPhone Pro Max, цена которого стартует минимум от 35 тысяч гривен.

Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке утраченных телефонов. Очень грустно из-за фотографий и информации, которую я еще не успела сохранить на облаке,

– написала знаменитость.

Напомним, что это не першиий случай, когда семья Камалии страдает от воров. В мае прошлого года во время поездки на круизном лайнере знаменитые супруги стали жертвами ограбления в Италии. По прибытии в Рим у Камалии украли рюкзак, в котором были все документы. Произошло это в аэропорту, поэтому попасть на лайнер певице и ее семье не удалось. Помогли певице получить документы украинские дипломаты в Италии. В посольстве Камалии выдали экстренный паспорт всего за 30 минут для того, чтобы она могла вернуться в Киев.