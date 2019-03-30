Певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь

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MARUV ограбили в аэропорту Борисполь
MARUV ограбили в аэропорту Борисполь / Instagram / @maruvofficial

Скандальная певица MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, стала жертвой мошенников в одном из крупнейших аэропортов Украины. У нее украли украшения и распотрошили ее чемодан.

О неприятном инциденте, который произошел с певицей утром 30 марта, MARUV сообщила на своей странице в Instagram. Эпатажная украинская звезда рассказала во временных историях, что она пострадала в Международном аэропорту Борисполь от рук злоумышленников.

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Певица возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. По ее словам, злодеи разбили ее багаж, на который она ждала после выхода из самолета. Она отметила, что в списке украденных вещей только бижутерия. По ее мнению, злодеи подумали, что это бриллианты и золото, поскольку все аксессуары исчезли.

MARUV порекомендовала своим поклонникам пристально паковать свой багаж, чтобы не быть ограбленным, как она.

MARUV обікрали в аеропорту
Скриншот с Insta-stories

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Теги: Новости Украины Музыка Новости Киева Новости LifeStyle MARUV LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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