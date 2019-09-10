Pianoбой и Alina Pash посвятили женщинам совместную песню: трогательное видео

10 сентября состоялась премьера нового клипа Pianoбой, который он создал совместно с репершей Alina Pash. Песню "Первая Леди" артисты решили посвятить всем украинским женщинам, которые ежедневно меняют страну к лучшему.

В заметке к видеоролику Pianoбой признался, что ежедневно сталкивается с теми, кто ищет в себе какие-то недостатки и не верит в любовь. Однако певец уверен: каждая женщина уникальна и обладает "суперсилой". Поэтому трек "Первая Леди" стал своеобразной одой женскому разнообразию и силе их духа.

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"Меня никто не любит и не полюбит. Потому что я слишком толстая или худая. Уже старая – за 30 перевалило. Потому что у меня большой нос, маленькая грудь, короткие ноги. Потому что я не имею таланта, нет денег, живу в провинции. Я никогда ничего не достигну, потому, потому, потому что..." Но парадокс: я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей. Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, достигай своих целей и всегда найдется тот, кто хочет быть рядом с таким, как ты", – заявил Pianoбой.

Сначала артист хотел петь эту особую композицию сам. Однако во время записи трека "Первая Леди" понял: в нем не хватает женской партии. Поэтому он пригласил к сотрудничеству репершу ​​Alina Pash, которая добавила песни новое звучание.

Считаю, что только в сотрудничестве и взаимодействии мужчин и женщин рождается все самое прекрасное в мире от детей до музыки. Как только я записал демо песни, почувствовал, что в ней не хватает голоса сильной, свободной, любимой и несколько дерзкой женщины, и сразу в голове зазвучал голос Алины Паш. Я послал ей песню, она ее быстро подхватила и внесла свою неповторимую girl-power,

– добавил он.

В клипе символически появилось много знаменитых украинок. В частности, в ролике можно увидеть телеведущих Каролину Ашион и Василису Фролову, основательницу "Кураж-Базара" Елену Гудкову, актрису "95 Квартала" Елену Кравец и ее дочь Марию, общественную активистку Лину Дешвар, дизайнера Лилию Литковскую, жену Дмитрия Шурова Ольгу и многих других.

Смотрите клип Pianoбой и Alina Pash на песню "Первая Леди": видео