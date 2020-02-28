Pianoбой презентовал клип на песню "Пустеля": видео для выхода из зимней меланхолии

Сегодня, 28 февраля, известный украинский исполнитель Дмитрий Шуров обнародовал видеоработу на лирический хит "Пустеля". Для съемок команда музыканта отправилась в морозную Исландию. Pianoбой уверяет, что именно эта песня поможет слушателям избавиться от собственных демонов и эмоционального выгорания.

На официальном ютуб-канале музыканта появилась очередная романтическая видеоработа на трек "Пустеля", который вошел в четвертый студийный альбом Pianoбой "Хистори". Он знаменует переход от присущего рок-н-ролла до чувственной музыки будущего.

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Для съемок клипа Дмитрий Шуров выбрал потрясающие локации: ледники Исландии гармонично соединились с урбанистическими видами Киева. Сам Дмитрий Шуров признался, что эта работа подарила ему много нового опыта. Он впервые "летал" со страховкой на экране и получил незабываемые эмоции.

Над клипом работал известный украинский режиссер Гео Лерос. Аномально теплая столичная зима позволила художникам воспроизвести приход весны, которая оставит в прошлом зимнюю меланхолию и безнадежность. Именно в это время года все цветет и даже тустыня способна превратиться в сад.

Всем, кто познал, что такое эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность. Кто хоть раз в жизни чувствовал, что все бесполезно и ничто не имеет смысла. Что ты один на один среди толпы. Что зима никогда не кончится. Эта песня посвящается тем, кто не испугался копнуть глубже в себя и взглянуть в глаза собственным демонам. Кто не боится грусти и умеет повернуть ее в свою пользу,

– презентовал видео Pianoбой.

Альбом "Хісторі" вдохновленный темлом, верой в светлое будущее и гармонией с окружающим миром. В нем удачно сочетаются характерный для певца драйв и лирика. В него вошли 10 песен, каждая из которых – фантастическая история. Именно поэтому музыканты называют этот альбом наиболее чувствительным и человечным в своей карьере.

Pianoбой – Пустеля: смотрите видео онлайн

Pianoбой – Пустеля: текст песни

Знову весна.

І знову я без тебе мерзну.

Шепіт, подих, і я у цій безодні голий.

Море у долонях,

Та чомусь болить у скронях.

Скелі, мов стіни,

Ми перейшли у інший вимір…



Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Хай тобі співає вода пустель

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Там, де ти живеш, нема людей.

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Все мине, я знаю, і це мине.



Знову осінь

Вже сиве небо кличе в гості.

Може і досить захлинатись у її волоссі.

Знаєш, буває –

Ми любим те, що нас вбиває.

Скелі, мов стіни

Ми перейшли у інший вимір…

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Хай тобі співає вода пустель

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Там, де ти живеш, нема людей.

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Все мине, я знаю, і це мине.