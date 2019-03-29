Pianoбой призвал украинцев идти на выборы, спев песню: видео

Певец Дмитрий Шуров, который более известный как Pianoбой, записал видео-обращение к украинцам. В своей песне вокалист призвал идти на выборы Президента Украины, которые состоятся в воскресенье, 31 марта.

Накануне выборов Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, украинский исполнитель Дмитрий Шуров решил обратиться к украинцам с помощью песни. Pianoбой опубликовал видео, на котором он поет песню о выборах, на своей странице в Instagram.

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Страна ждет честного президента, который будет работать на ее благосостояние, а не только на свое. Но если каждый народ достоин своего правителя, то каждый может начать с себя. Все на выборы! Это Ваша Страна,

– прокомментировал видеоролик Pianoбой.