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Pianoboy представил курьезный клип о праздновании Нового года: видео

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Дмитрий Шуров / Instagram / @pianoboy_official

Сольный проект Дмитрия Шурова Pianoboy выпустил новогодний видеоклип на песню "Якщо хочеш Новий рік", в котором сняты семейные ссоры и примирения.

Так, в сюжете клипа показана история семьи, которая готовится к празднованию Нового года. В один момент у мамы случайно падает миска с салатом и у нее начинается конфликт со свекровью, к которому впоследствии присоединяется вся семья. Дело доходит чуть ли не до драки, украшенная елка падает в комнате, а дети едят салат с пола.

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Именно такая ​​возня, которая прекращается с приходом в квартиру Санта-Клауса, показана в новом видео на песню "Якщо хочеш Новий рік". Клип был опубликован 20 декабря на официальном ютуб-канале Pianoboy.

Видеоработа, которая за двое суток набрала более 33 тысяч просмотров, понравилась многим поклонникам за комический сюжет.

"Главное быстро помириться и обнять родного человека", "У нас в семье почти каждый праздник так проходит, люблю их очень", "Эти замедленные кадры заставили меня смеяться. Почему-то в начале не думала, что будет так комично", "У Сальвадора Дали летали коты, а тут собака", – пишут пользователи в сети.

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": смотрите видеоклип

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": слова песни

Минає рік старий,
закінчується повість
Новий сюжет чекає знов
Під небом із сумних і радісних історій
Так ніщо не гріє, як твоя любов

Якщо хочеш новий рік
Обійми свою людину
І сварливого сусіда теж візьми і обійми
Подаруй на новий рік
Всьому світу свої крила
Без твоїх обійм не прийде

Новий Рік!
Ла ла ла
Ла ла ла ла-а-а-а
Ла ла ла ла-а-а-а
Новий Рік!

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новогодние праздники Музыка
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