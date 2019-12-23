Pianoboy представил курьезный клип о праздновании Нового года: видео
Сольный проект Дмитрия Шурова Pianoboy выпустил новогодний видеоклип на песню "Якщо хочеш Новий рік", в котором сняты семейные ссоры и примирения.
Так, в сюжете клипа показана история семьи, которая готовится к празднованию Нового года. В один момент у мамы случайно падает миска с салатом и у нее начинается конфликт со свекровью, к которому впоследствии присоединяется вся семья. Дело доходит чуть ли не до драки, украшенная елка падает в комнате, а дети едят салат с пола.
Читайте также: Дуа Липа представила новую песню Future Nostalgia
Именно такая возня, которая прекращается с приходом в квартиру Санта-Клауса, показана в новом видео на песню "Якщо хочеш Новий рік". Клип был опубликован 20 декабря на официальном ютуб-канале Pianoboy.
Видеоработа, которая за двое суток набрала более 33 тысяч просмотров, понравилась многим поклонникам за комический сюжет.
"Главное быстро помириться и обнять родного человека", "У нас в семье почти каждый праздник так проходит, люблю их очень", "Эти замедленные кадры заставили меня смеяться. Почему-то в начале не думала, что будет так комично", "У Сальвадора Дали летали коты, а тут собака", – пишут пользователи в сети.
Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": смотрите видеоклип
Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": слова песни
Минає рік старий,
закінчується повість
Новий сюжет чекає знов
Під небом із сумних і радісних історій
Так ніщо не гріє, як твоя любов
Якщо хочеш новий рік
Обійми свою людину
І сварливого сусіда теж візьми і обійми
Подаруй на новий рік
Всьому світу свої крила
Без твоїх обійм не прийде
Новий Рік!
Ла ла ла
Ла ла ла ла-а-а-а
Ла ла ла ла-а-а-а
Новий Рік!